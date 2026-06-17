ネイマールは必要だったのか？　グループ残り2戦も欠場が決定的…ブラジル放送局が詳報「練習復帰もいったん白紙」【W杯】

怪我の状態が思わしくないネイマールに出番はやってくるのか(C)Getty Images

ブラジル代表のネイマールが北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグ残り2試合も欠場する見通しとなった。大会前に痛めたふくらはぎが現在も完治とは程遠い状況であると、ブラジル各メディアが報じている。

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放送局『CNN BRASIL』によると、現地時間6月15日にネイマールが故障箇所の検査を受けたという。同メディアは、「その結果は満足のいくものではなく、将来的なチーム練習復帰へ向けた『フィジカル調整段階』に進める状態には至らなかった。そのため、練習復帰を目指すスケジュールもいったん白紙となった」と伝えている。

また、ブラジルサッカー連盟（CBF）関係者からの情報として、「今回の検査では負傷からの回復が十分に進んでおらず、即座に完治と判断できる状態ではなかった」と最新の結果を説明。他にも、「一方で、『筋繊維の回復には改善が見られた』とも伝えられている。今後数日以内に再び検査を行う予定で、理学療法や医療・栄養面での集中的なサポートも継続される見込みだ」と綴っている。