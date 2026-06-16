憧れの選手はリオネル・メッシ、そしてオーストラリアのレジェンドであるティム・ケイヒル。そう語るのは、2026W杯グループステージ初戦のトルコ戦で先制ゴールを決めたオーストラリア代表FWネストリ・イランクンダだ。



バイエルンにも所属した経験を持つ19歳のイランクンダは、オーストラリアサッカー界の次代を担うと期待されてきたタレントだ。



今回のW杯でその実力を証明することになり、初戦のトルコ戦で見事なカウンターアタックから先制点を記録。ゴール後にはケイヒルお決まりのセレブレーションだったコーナーフラッグをボクシングのように殴るパフォーマンスを見せた。





豪『The West』によると、イランクンダはゴールを決めた際には偉大なる先輩のセレブレーションをやると決めていたという。「メッシ、そしてケイヒルを見てきた。ケイヒルはオーストラリア史上最高の選手だと思う。もしゴールを決めたら、ケイヒルと同じパフォーマンスをしようと思っていたんだ」ケイヒルもSNSにて「才能に溢れていて、実力を証明しているね」と後輩アタッカーのことを称賛している。過去オーストラリア代表選手でW杯複数得点を記録しているのはケイヒル（5ゴール）、ミール・ジェデイナク（3ゴール）、ブレット・ホルマン（2ゴール）の3人のみ。イランクンダはそこに名を刻むチャンスがあり、目指すはケイヒル超えだ。