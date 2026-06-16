長崎「ハウステンボス」開業以来初のジェットコースター導入を発表 2027年に開業へ、“絶景体験”を予告
長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」は16日、成長戦略第4弾ハウステンボス開業以来初のジェットコースターとして、ここでしか味わえない絶景コースターを2027年に開業すると発表した。
【画像】遊ぶ、食べる、泊まるがそろった迎撃要塞都市ハウステンボス
同アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験を届ける。ハウステンボスは、この新たな象徴となるアトラクションを擁して、「ワクワクが、続々！」を急加速する。
ハウステンボスは、新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、超絶景を楽しむライドアトラクション、そして『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」を導入しており、ジェットコースターはその成長戦略の第4弾と位置付ける。
【画像】遊ぶ、食べる、泊まるがそろった迎撃要塞都市ハウステンボス
同アトラクションは、開業以来最大の投資額をかけた大型プロジェクトで、ハウステンボスならではの美しいヨーロッパの街並みを一望しながら、絶景を駆け巡るこれまでにない体験を届ける。ハウステンボスは、この新たな象徴となるアトラクションを擁して、「ワクワクが、続々！」を急加速する。
ハウステンボスは、新たな成長戦略のもと、2025年からミッフィーをテーマにした世界唯一のエリア「ミッフィー・ワンダースクエア」、超絶景を楽しむライドアトラクション、そして『エヴァンゲリオン』をテーマにした日本初の8Kライドアトラクション「エヴァンゲリオン・ザ・ライド - 8K - 」を導入しており、ジェットコースターはその成長戦略の第4弾と位置付ける。