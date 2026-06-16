◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。左膝の炎症から復帰後３試合目。この日からは本拠地に戻ってア・リーグ東地区でヤンキースと首位争いを繰り広げている強豪との３連戦となる。９連戦の最終カードで大谷は２試合ぶりの１５号を狙う。

先発は日本ハム、ソフトバンクでもプレーした経験があるＮ・マルティネス投手（３５）。今季はここまで１３試合で６勝２敗、防御率２・４３と好調だ。大谷とは入れ違いで来日したため同僚になったことはない２人。通算成績は昨季まで９打数無安打と大谷にとっては分が悪い相手だが、心強いデータはある。

本拠地でのレイズ戦は２４年８月以来。その時の３連戦では初戦で９回にサヨナラ満塁本塁打を放ち、史上最速で「４０―４０」（４０本塁打、４０盗塁）を達成した劇的な試合になった。大谷はメジャーではこれまで３本のグランドスラムを放ってきたが、全てレイズ戦と不思議な“縁”もある。今回も満塁で打席が回れば、ホームランを期待していいかもしれない。

前日１４日（同１５日）の敵地・ホワイトソックス戦では２四球も２打数無安打２三振に終わり、出場６試合連続安打がストップ。同４戦連発もならなかった。大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰したが、試合後の取材対応では「（左膝の）状態は悪くない」としながら、キャッチボールでの動作確認では「１００（％）ではなかった」とも話していた。ロバーツ監督は「盗塁はさせない」と禁止令を明言しており、大谷も本来ならタッチアップしてもおかしくない打球で進塁を自重するなど、特に走塁面では慎重になっているのは確かだ。試合後にはアイシングを施し、回復に努めている。

それでも、打つことに関してはこれまで通り、得意の６月に入ってからの好調をキープしており、今月はこの日まで１１試合で打率４割１分５厘、４本塁打、１０打点。この日発表されたオールスター（７月１４日、フィラデルフィア）ファン投票の第１回中間発表では両リーグ最多の１１６万５１３３票を集めた。御礼アーチを届けたいところだ。