新型ハイラックス開発者が語る！日本仕様の特徴と今後の展開

2026年5月28日にフルモデルチェンジして発売されたトヨタ新型「ハイラックス」。



6月7日には愛知県で体験型イベント「HILUX DAY 2026」が開催され、実車も登場しました。



当日は開発を取りまとめた大矢チーフエンジニアによる詳しい解説も。今回はその内容から、大矢氏のコメントを交えつつ、日本仕様の工夫やユーザーの声を中心に紹介します。

大矢氏によると、基本構造は共通しているものの、足回りのセッティングには違いがあります。

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具体的には「タイ仕様は道路環境を考慮して足回りを柔らかく設定していますが、その他の地域は基本的に日本仕様をベースに全体のバランスを取っています」と説明。

日本向けはオンロードでの走行環境を意識した基準となる調整が施されていることを明かしました。

エンジンを2.8Lに変更した理由については、「日本での使われ方を考慮した際、高速道路での追い越し時などでトルクにゆとりがあった方が運転しやすいためです」と国内の交通事情への配慮を挙げています。

さらに、専用外装パーツを備えた「Z”Adventure”」については、「実は『Z”Adventure”』の仕様は日本専用のパッケージです。このモデルを生産するために、現地の工場内に日本向けの専用ラインを設けて対応しています」と、タイの工場内で特別な体制を敷いていることが語られました。

新型ハイラックス… 日本にシングルキャブは出る？

また現在日本に導入されているのは、後席を備えるダブルキャブ仕様です。

大矢氏はこの理由について、「日本のユーザーの使い方を考えるとダブルキャブが中心となります。遊びと仕事を両立しつつ、ご家族でも乗車できるという使われ方が最も多いからです」と説明しています。

一方で、仕事での実用性をより重視したシングルキャブ（Bキャブ）についても言及しています。

「働くクルマとしての仕様を求める声も存在します。しかし、国内にはこのクラスのトラックが少なく、その下は軽トラックになってしまいます。1トントラックと軽トラックの中間となるサイズのニーズがどの程度あるのか、我々としても引き続き探っていきたいと考えています」と述べ、市場環境を慎重に見極めながら今後の需要を探る方針を示しました。

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発売直後の反響について、大矢氏は「エクステリアデザインの刷新については、比較的ポジティブなご意見をいただいています。また、2.8Lエンジンへ排気量がアップしたことに対する期待の声も寄せられています」と手応えを述べています。

同時に、従来モデルのオーナーからの要望も把握しているとし、「従来から『後席がもう少し広いと良い』というご意見はあります。しかし、荷物を積載するデッキエリアと室内空間のバランスで成り立っているため、現在のパッケージが最良のバランスであると考えています」と語りました。

ピックアップトラックとしての積載性と居住性の両立において、現状が最適なバランスとなっているようですに説明しています。