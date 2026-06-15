山下智久がブルガリ心斎橋を訪問！ローマの美意識と大阪のエネルギーを体感

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山下智久が、アンバサダーをつとめるブルガリのあらたな旗艦店「ブルガリ 心斎橋」のオープンを祝して来場。クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。

■「ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね」（山下智久）

壮麗なローマのハイジュエラーであるブルガリは、活気あふれる大阪・心斎橋の中心地に「ブルガリ 心斎橋」（大阪府大阪市中央区南船場 3-12-14クオーツ心斎橋）を2026年6月13日にオープンした。メゾンの美学を体現したこのあらたなる店舗は、ローマの豊かな伝統とモダニティがシームレスに融合しており、メゾンが持つ活気に満ちたスプリッツを体現。店内を巡りながらメゾンの世界観をあますなくことなく体験できる。

オープンを祝して、山下智久がコメントを寄せた。

■山下智久 コメント

「『ブルガリ 心斎橋』のオープンに心よりお祝い申し上げます。ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね。共通しているのは、人と街の温かさだと感じました。多くの方にとって、人生を豊かにする心満たされる体験の場となることを願っています」

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山下智久 OFFICIAL SITE

https://tomohisayamashita.com/