A.B.C-Zが、7月15日にリリースする3rd EP『THE WAY』のリード曲「マジマジック」を7月8日に先行配信することが決定した。

「マジマジック」は、A.B.C-Zの個性と感情を解放させた楽曲。イントロからオリエンタルな空気が漂い、独特の世界観が炸裂する中毒性のある一曲となっている。

また、A.B.C-ZはEPの発売に先駆けて全国3箇所（札幌、千葉、福岡）を巡る3rd EP『THE WAY』発売記念トークライブの旅を開催する。この優先観覧エリアへの入場とイベント終了後のお見送り会に参加するために必要な事前応募抽選制の「CD予約購入整理券」の申込受付が開始となった。

トークライブは観覧自由なイベントとなるが、事前に「CD予約購入整理券」を申込の上、当日会場にて3rd EP『THE WAY』を3形態同時予約購入すると優先観覧エリアへの入場とイベント終了後のお見送り会に参加することができる。申込方法の詳細については、公式HPをチェックいただきたい。

■ 「マジマジック」先行配信

2026年7月8日 配信スタート

https://abcz.lnk.to/THEWAY

◾️3rd EP『THE WAY』

2026年7月15日 リリース

CD購入：https://abcz.lnk.to/0715_THEWAY_CD

配信：https://abcz.lnk.to/THEWAY

商品情報：https://abcz.ponycanyon.co.jp/discography/al/14.html 初回限定盤A 初回限定盤B 通常盤 ▼CD収録内容 ※全形態共通

M1.マジマジック

作詞・作曲・編曲:小野貴光 M2.FLASH × FATE

作詞・作曲・編曲:ミライショウ M3.幻想イミテーション

作詞:花房 遊

作曲・編曲:Bedroom Cinemas M4.このさよならに名前をつけて

作詞・作曲・編曲:hisakuni (SUPA LOVE) M5.それでも愛がある

作詞・作曲・編曲:岩田雅之 M6.TAP

作詞:MiNE

作曲:川島亮祐 / Ne-ze / 深谷柊也

編曲:ALI& (80KIDZ) ◇初回限定盤A（CD＋DVD）

3,850円（税込) / PCCA.06503

〈DVD収録内容〉

・「TAP」 Music Clip

・「TAP」 Dance Clip

・「マジマジック」 Music Clip

・「マジマジック」 Dance Clip

・Making of 「THE WAY」 ◇初回限定盤B（CD＋DVD）

3,850円（税込) / PCCA.06504

〈DVD収録内容〉

めざましライブ2025

・Vanilla

・Temptation Border

・Go CraZy

・MC

・Black Sugar

・Perfect Sky

・頑張れ、友よ！

・FORTUNE ◇通常盤（CD）

2,200円（税込) / PCCA.06505 ▼封入特典

THE WAY カード1種（全4種） ◇THE WAY発売記念トークライブの旅

公式HP：https://abcz.ponycanyon.co.jp/news/20260531-1.html

3rd EPの発売に先駆けてA.B.C-Zが札幌、千葉、福岡と全国3箇所で3rd EP『THE WAY』について語るトークライブの旅を実施。

イベントは各会場のルールに沿って基本観覧自由となりますが、対象商品の3rd EP『THE WAY』を当日会場にて3形態同時予約購入（全額前金にて）いただいた方には、イベントの優先観覧エリアへのご入場および、イベント終了後のお見送り会にご参加いただけます。

▼スケジュール

7月6日（月）：[札幌]サッポロファクトリー / 18:30頃スタート予定

7月7日（火）：[千葉]セブンパークアリオ柏 / 18:30頃スタート予定

7月8日（水）：[福岡]ららぽーと福岡 / 18:30頃スタート予定

※予約受付、イベント詳細は後日ご案内いたします。 ▼予約購入先着特典

全国のCDショップにて3rdEP をお買い上げの方に先着で下記の特典をプレゼント致します。

特典は数に限りがありますので、お近くのCDショップでのご予約・ご購入をお勧め致します。

【初回限定盤A】告知ステッカーver.A

【初回限定盤B】告知ステッカー ver.B

【通常盤】告知ステッカー ver.C

※特典は形態毎に別の絵柄となります。

※特典につきましては、一部取り扱いの無いCDショップもございますので、詳しくは店舗までお問い合わせ下さい。

※ネット販売につきましても、一部取り扱いの無い場合もございますので、各WEBショップの告知をご確認下さい。 ▼先行配信「TAP」

URL：https://abcz.lnk.to/TAP