千鳥ノブ、日本の激闘を現地で見届ける 通りすがりオランダサポーターとパシャリ
お笑いコンビ「千鳥」のノブが15日にInstagramを更新。W杯北中米大会の日本対オランダ戦を現地観戦したことを報告し、オフショットを披露した。
【動画】カタールW杯で注目を浴びた“謎の美女”の近影
W杯北中米大会1次リーグF組初戦となった日本対オランダ戦は日本時間15日早朝に行われ、最終盤に追いつき2対2のドローという結果に。試合終了後、現地で観戦していたノブがオフショットを公開。写真には、日本代表ユニフォームを着たノブとオランダ代表サポーターの3ショットが収められている。
投稿の中でノブは「ドロー！！！という事で。両チームの皆様お疲れ様でした。トーナメントでまた会おうな！」とコメント。さらに「#上田は脅威だと言ってました」とつづっている。
彼の投稿にファンからは「素晴らしい試合でしたねー♪」「いいの観れたなあ」「現地で観戦できて羨ましい」などの声が集まった。
引用：「千鳥ノブ」Instagram（@noboomanzaishi）
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彼の投稿にファンからは「素晴らしい試合でしたねー♪」「いいの観れたなあ」「現地で観戦できて羨ましい」などの声が集まった。
引用：「千鳥ノブ」Instagram（@noboomanzaishi）