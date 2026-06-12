SNS映えする夏の夜景スポット4選。最新ライトアップと話題の新名所へ【夏の夜のおでかけ特集2026】
◆SNS映えする夏の夜景スポット4選。最新ライトアップと話題の新名所へ【夏の夜のおでかけ特集2026】
この夏は、最新ライトアップや期間限定イベントなど、“NEWSな夜景スポット”へ出かけてみるのはいかが？ 色鮮やかなイルミネーションや幻想的な演出、思わず写真を撮りたくなる景色など、夜ならではの楽しみが満載。涼やかな夜風を感じながら、夏だけの特別な景色を楽しんで。
◆森や深海へトリップ。自然の不思議を巡るデジタル探検
2026年3月、BASEGATE横浜関内に誕生した「ワンダリア横浜 Supported by Umios」は、映像とデジタル技術を駆使し、生き物や自然の世界を体感できる没入型施設。館内では「高原」や「深海」、「原生林」など、6つのゾーンを巡りながら、日常では出会えない景色や生き物たちと出会える。
目の前いっぱいに広がる雄大な自然や光と影が織りなす洞窟など、まるでその場所に入り込んだかのような臨場感。身近な生き物たちも、映像演出を通して眺めることで、その美しさや不思議をあらためて発見できるはず。
さらに、専用の「ワンダリアアプリ」を使えば、映像に登場する生き物の情報を集めたり、ミッションに挑戦したりと、ゲーム感覚で館内を探検できるのも特徴。館内には、各ゾーンの体験と連動したメニューが味わえるカフェや、オリジナルグッズが並ぶショップも併設。ワンダリアの世界を最後まで満喫して。
ワンダリア横浜 Supported by Umios
TEL. 050-3160-4842 (10:00?18:00)
住所／神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1BASEGATE横浜関内 タワー3F・4F
開催時間／月?木10:00〜19:00 (最終入館18:00）、金・土・日・祝・大型連休など10:00〜21:00 (最終入館20:00)
定休日／公式サイトで要確認
入場料／大人 (18歳以上)2,900円?、中高生2,200円、小学生1,500円、幼児 (4歳以上)1,000円
アクセス／各線関内駅よりすぐ
◆水辺できらめく噴水ショー。東京の夜景を彩る新名所へ
2026年3月、お台場海浜公園に誕生した世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」。
東京を象徴する水辺の風景を舞台に、噴水のダイナミックな動きと音楽、光の演出がシンクロする幻想的なショーが楽しめる。幅250m、高さ150m、レインボーブリッジよりも高い位置まで水を噴き上げる様子は迫力満点！
背景にはレインボーブリッジや東京タワーが広がり、都会の夜景とともに楽しめるのも魅力。水辺ならではの開放感と、きらめくライトアップが重なり合い、思わず写真や動画を撮りたくなる景色が広がる。
噴水ショーは原則毎日10回程度開催され、各回約10分間（メンテナンス等による休止を除く。詳細は公式サイトを参照）。オリジナル楽曲「SAKURA FUBUKI」、「ドラゴンクエスト」のテーマ曲、クラシック曲の「カノン」による演出に加え、5月24日からは米津玄師「IRIS OUT」、いきものがかり「ブルーバード」も登場。音楽と噴水が織りなす華やかな夜景を、夏の夜風とともに楽しんで。
東京アクアシンフォニー
住所／東京都港区台場1-4
開催日時／公式サイトで要確認（毎時10分程度）
入場料／無料
アクセス／ゆりかもめ台場駅徒歩3分、お台場海浜公園駅徒歩10分、りんかい線東京テレポート駅徒歩10分
◆東京タワーのメインデッキで2つの夜景を堪能
東京タワーメインデッキ2階では、季節のプロジェクションマッピング「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA」を開催。夏は「Summer landscape」をテーマに、雨に濡れる紫陽花や積乱雲が浮かぶ空、打ち上げ花火など、ノスタルジックな日本の夏の風景を映し出す。窓面に投映された映像と東京の夜景が重なり合う、東京タワーならではの眺めにも注目。
さらに6月19日（金）〜9月6日（日）は、CANDLE JUNEさんがプロデュースする竹や流木を使ったキャンドルモニュメントも登場。「和×夏」をテーマに、蛍をイメージした光や足元に広がる花火模様が加わり、夏らしい景色を演出する。
また、メインデッキ1階では、6月12日（金）〜9月27日（日）の期間、「天の川イルミネーション2026」を実施。無数のLEDがきらめく星空や天の川を表現し、流れ星や15分ごとに色が変化して現れる7色の「レインボーミルキーウェイ」も見どころ。窓ガラスに映り込む光が夜景に溶け込み、東京上空に天の川が現れたような景色が広がる。
天の川イルミネーション2026
開催期間／2026/6/12（金）〜9/27（日）
点灯時間／9:00〜23:00
会場／メインデッキ1階フロアの北面
料金／1,500円（展望料金）
＜東京タワー＞
TEL.03-3433-5111
住所／東京都港区芝公園4-2-8
定休日／なし
アクセス／大江戸線赤羽橋駅より徒歩5分、日比谷線神谷町駅より徒歩7分、三田線御成門駅より徒歩6分
◆幻想的な“雲の庭園”へ。進化した「東京雲海−八雲−」を体験
ホテル椿山荘東京で親しまれてきた「東京雲海」が、2026年7月より「東京雲海−八雲−」としてさらに進化。ミストの噴霧量や角度、タイミングを緻密に制御することで、“幾重にも重なる雲”を表現した新たな景観演出が広がる。
風や光、湿度、気温など、その日の自然条件に合わせて、庭園の表情が刻々と変化するのも魅力。霧がゆっくりと広がる庭園を歩けば、都心にいることを忘れてしまいそうな静かな時間が流れる。庭園内の三重塔や木々が雲海の向こうに浮かび上がる光景も、ここならではの見どころ。
◆
カクテル「〜YAKUMO〜」2,700円、前菜「ガーデン アペタイザー」4,200円、セット6,500円（税込・サ別）／ル・マーキー（メインバー）
夜には約1000灯のライトとサウンド演出が加わり、庭園により奥行きのある景色が広がる。光に照らされた雲海がゆるやかに表情を変えていく様子は、夏の夜散歩にもぴったり。館内レストランでは“八雲”をテーマにしたコース料理やスイーツ、カクテルなども楽しめるので、こちらも要チェック。
ホテル椿山荘東京「東京雲海−八雲−」
TEL. 03-3943-1111（代表）
住所／東京都文京区関口2-10-8
開催時間／9:00?21:00の毎時40分に出現
会期／7/1〜通年
定休日／なし
入場料／なし（庭園の入場はホテル利用客のみ）
アクセス／JR目白駅より都営バス利用 約10分、東京メトロ江戸川橋より徒歩約10分
この夏は、最新ライトアップや期間限定イベントなど、“NEWSな夜景スポット”へ出かけてみるのはいかが？ 色鮮やかなイルミネーションや幻想的な演出、思わず写真を撮りたくなる景色など、夜ならではの楽しみが満載。涼やかな夜風を感じながら、夏だけの特別な景色を楽しんで。
2026年3月、BASEGATE横浜関内に誕生した「ワンダリア横浜 Supported by Umios」は、映像とデジタル技術を駆使し、生き物や自然の世界を体感できる没入型施設。館内では「高原」や「深海」、「原生林」など、6つのゾーンを巡りながら、日常では出会えない景色や生き物たちと出会える。
目の前いっぱいに広がる雄大な自然や光と影が織りなす洞窟など、まるでその場所に入り込んだかのような臨場感。身近な生き物たちも、映像演出を通して眺めることで、その美しさや不思議をあらためて発見できるはず。
さらに、専用の「ワンダリアアプリ」を使えば、映像に登場する生き物の情報を集めたり、ミッションに挑戦したりと、ゲーム感覚で館内を探検できるのも特徴。館内には、各ゾーンの体験と連動したメニューが味わえるカフェや、オリジナルグッズが並ぶショップも併設。ワンダリアの世界を最後まで満喫して。
ワンダリア横浜 Supported by Umios
TEL. 050-3160-4842 (10:00?18:00)
住所／神奈川県横浜市中区港町1丁目1-1BASEGATE横浜関内 タワー3F・4F
開催時間／月?木10:00〜19:00 (最終入館18:00）、金・土・日・祝・大型連休など10:00〜21:00 (最終入館20:00)
定休日／公式サイトで要確認
入場料／大人 (18歳以上)2,900円?、中高生2,200円、小学生1,500円、幼児 (4歳以上)1,000円
アクセス／各線関内駅よりすぐ
◆水辺できらめく噴水ショー。東京の夜景を彩る新名所へ
2026年3月、お台場海浜公園に誕生した世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」。
東京を象徴する水辺の風景を舞台に、噴水のダイナミックな動きと音楽、光の演出がシンクロする幻想的なショーが楽しめる。幅250m、高さ150m、レインボーブリッジよりも高い位置まで水を噴き上げる様子は迫力満点！
背景にはレインボーブリッジや東京タワーが広がり、都会の夜景とともに楽しめるのも魅力。水辺ならではの開放感と、きらめくライトアップが重なり合い、思わず写真や動画を撮りたくなる景色が広がる。
噴水ショーは原則毎日10回程度開催され、各回約10分間（メンテナンス等による休止を除く。詳細は公式サイトを参照）。オリジナル楽曲「SAKURA FUBUKI」、「ドラゴンクエスト」のテーマ曲、クラシック曲の「カノン」による演出に加え、5月24日からは米津玄師「IRIS OUT」、いきものがかり「ブルーバード」も登場。音楽と噴水が織りなす華やかな夜景を、夏の夜風とともに楽しんで。
東京アクアシンフォニー
住所／東京都港区台場1-4
開催日時／公式サイトで要確認（毎時10分程度）
入場料／無料
アクセス／ゆりかもめ台場駅徒歩3分、お台場海浜公園駅徒歩10分、りんかい線東京テレポート駅徒歩10分
◆東京タワーのメインデッキで2つの夜景を堪能
東京タワーメインデッキ2階では、季節のプロジェクションマッピング「TOKYO TOWER CITY LIGHT FANTASIA」を開催。夏は「Summer landscape」をテーマに、雨に濡れる紫陽花や積乱雲が浮かぶ空、打ち上げ花火など、ノスタルジックな日本の夏の風景を映し出す。窓面に投映された映像と東京の夜景が重なり合う、東京タワーならではの眺めにも注目。
さらに6月19日（金）〜9月6日（日）は、CANDLE JUNEさんがプロデュースする竹や流木を使ったキャンドルモニュメントも登場。「和×夏」をテーマに、蛍をイメージした光や足元に広がる花火模様が加わり、夏らしい景色を演出する。
また、メインデッキ1階では、6月12日（金）〜9月27日（日）の期間、「天の川イルミネーション2026」を実施。無数のLEDがきらめく星空や天の川を表現し、流れ星や15分ごとに色が変化して現れる7色の「レインボーミルキーウェイ」も見どころ。窓ガラスに映り込む光が夜景に溶け込み、東京上空に天の川が現れたような景色が広がる。
天の川イルミネーション2026
開催期間／2026/6/12（金）〜9/27（日）
点灯時間／9:00〜23:00
会場／メインデッキ1階フロアの北面
料金／1,500円（展望料金）
＜東京タワー＞
TEL.03-3433-5111
住所／東京都港区芝公園4-2-8
定休日／なし
アクセス／大江戸線赤羽橋駅より徒歩5分、日比谷線神谷町駅より徒歩7分、三田線御成門駅より徒歩6分
◆幻想的な“雲の庭園”へ。進化した「東京雲海−八雲−」を体験
ホテル椿山荘東京で親しまれてきた「東京雲海」が、2026年7月より「東京雲海−八雲−」としてさらに進化。ミストの噴霧量や角度、タイミングを緻密に制御することで、“幾重にも重なる雲”を表現した新たな景観演出が広がる。
風や光、湿度、気温など、その日の自然条件に合わせて、庭園の表情が刻々と変化するのも魅力。霧がゆっくりと広がる庭園を歩けば、都心にいることを忘れてしまいそうな静かな時間が流れる。庭園内の三重塔や木々が雲海の向こうに浮かび上がる光景も、ここならではの見どころ。
◆
カクテル「〜YAKUMO〜」2,700円、前菜「ガーデン アペタイザー」4,200円、セット6,500円（税込・サ別）／ル・マーキー（メインバー）
夜には約1000灯のライトとサウンド演出が加わり、庭園により奥行きのある景色が広がる。光に照らされた雲海がゆるやかに表情を変えていく様子は、夏の夜散歩にもぴったり。館内レストランでは“八雲”をテーマにしたコース料理やスイーツ、カクテルなども楽しめるので、こちらも要チェック。
ホテル椿山荘東京「東京雲海−八雲−」
TEL. 03-3943-1111（代表）
住所／東京都文京区関口2-10-8
開催時間／9:00?21:00の毎時40分に出現
会期／7/1〜通年
定休日／なし
入場料／なし（庭園の入場はホテル利用客のみ）
アクセス／JR目白駅より都営バス利用 約10分、東京メトロ江戸川橋より徒歩約10分