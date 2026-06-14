BLACKPINK「JUMP」が『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』最優秀K-POP楽曲賞を受賞
BLACKPINKの楽曲「JUMP」が、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて最優秀K-POP楽曲賞を受賞した。
■BLACKPINK「JUMP」MVは約4億回再生に到達
「JUMP」は、2025年7月11日に配信リリースされた、BLACKPINKの約3年ぶりとなる新曲。Spotifyグローバルチャートで2週連続TOP5入りを記録するなど世界中のファンから大きな反響を呼び、MVは公開からわずか2週間で1億回再生を突破。現在は約4億回再生に到達している。YouTube急上昇ランキングや各国の音楽チャートでも上位を席巻し、K-POPの枠を超え、2025年を代表するヒットソングのひとつとなった。
さらに、「JUMP」を収録したBLACKPINK 3rdミニアルバム『DEADLINE』も世界的なヒットを記録。発売初日に146万1,785枚を売り上げ、K-POPガールズグループ史上最高の初日販売枚数を更新した他、iTunesアルバムチャートでは世界38地域で1位を獲得。日本においても、発売と同時に全国30局以上のラジオ局でオンエアされるなど、大きな話題を呼んだ。
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/
BLACKPINK OFFICIAL SITE
https://ygex.jp/blackpink/