自民党総裁や衆議院議長などを務めた河野洋平氏が6月8日に亡くなったことを、長男の河野太郎元外相が発表した。89歳だった。新聞各紙は訃報記事で“護憲リベラルの旗手”“アジア平和外交に徹した生涯”と悼んだ。昭和後期から平成にかけ政界の中心人物であったことには間違いないが、とりわけ外交姿勢を巡っては毀誉褒貶があった。

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河野洋平氏は父で農相を務めた一郎氏の地盤（旧神奈川3区）を引き継ぎ、1967年、30歳の時に自民党公認で初当選した。以後、2009年に政界を引退するまで14回連続当選の負けなし。だが、40年以上にわたる議員生活では、常に政治の中枢にいたわけではない。

河野洋平さん

“自民党のプリンス”と呼ばれた河野氏は、当選後、若手議員の中心的存在となったが、ロッキード事件を巡る「金権打破」を訴えて76年に自民党を離党。新自由クラブを立ち上げ代表を務めた。だが、10年後の86年に自民党に復党。93年には自民党総裁に就任するも、当時、自民は下野していたため首相にはなれなかった。

朝日新聞は復党後の河野氏についてこう書いている。

《92年に宮沢内閣の官房長官に就任。93年8月、内閣総辞職直前に、慰安婦問題で「慰安所における生活は強制的な状況の下での痛ましいものであった」と、初めて旧日本軍による「強制性」を認める「河野談話」を発表した》（朝日新聞：6月11日朝刊）

一方、産経新聞は河野談話についてこう記した。

《（平成）5年8月に官房長官として慰安婦に関する「河野談話」を発表。旧日本軍による慰安婦の「強制連行」を裏付ける証拠がないにもかかわらず、記者会見で慰安婦募集に強制性があったと述べ、禍根を残した》（産経新聞：6月11日朝刊）

朝日新聞が功績であるかのように評した河野談話が、産経新聞では「禍根を残した」と言われるわけだ。その談話の重要箇所は以下の通りだ。

「強制的」の資料はなかった

《慰安所は、当時の軍当局の要請により設営されたものであり、慰安所の設置、管理及び慰安婦の移送については、旧日本軍が直接あるいは間接にこれに関与した。慰安婦の募集については、軍の要請を受けた業者が主としてこれに当たったが、その場合も、甘言、強圧による等、本人たちの意思に反して集められた事例が数多くあり、更に、官憲等が直接これに加担したこともあったことが明らかになった。また、慰安所における生活は、強制的な状況の下での痛ましいものであった》

この談話以降、韓国は鬼の首でも獲ったかのように、ことあるごとに日本に謝罪を求め、世界中に慰安婦像をばらまいたのはご存じの通りだ。

当の河野氏は日本経済新聞に連載した「私の履歴書」（2004年12月25日付）で《この官房長官談話については、その後、厳しい批判も受けている。今の私は歴史の審判を仰ぐしかないと思っている》と書いている。

ちなみに、07年にはアメリカの下院議会に「慰安婦に対する日本政府の謝罪を求める決議案」が提出されるまでになった。

週刊新潮は07年3月22日号で「『従軍慰安婦』問題のガン『河野談話』はこうして作られた」という特集を組んだ。談話が出された当時、官房副長官だった石原信雄氏は、強制的に慰安婦にされたとする証拠探しに奔走したことを振り返っている。

《「官庁のものは全て当たったし、アメリカの公文書館にも人を出して探させたりしました。その中で、例えば軍が慰安婦の移送や慰安所の設置に関わったことを示す命令書は出てきたのです。でも、女性を強制的に連行したということを示す資料は出てきませんでした」》

にもかかわらず、なぜ河野談話は強制性を認めることとなったのか。これには元慰安婦16人に聞き取り調査を行ったことが反映されたと石原氏は話している。

河野談話で負い目

《「16人がどういう人たちなのかは、今でも非公開なので詳しくはお話できませんが、何人かが官憲に連行されたという証言をしていたと憶えています。（中略）我々としては、やはりそういう女性達の立場というものを慮ってあげなくてはいけないし、当時の朝鮮は日本の植民地支配下に置かれていたわけで、強制連行しろという命令書がなくても、意に反して連れて行かれた、となることもあるでしょう。そういうことを、あの談話の中で言ったのです」》

こうして出来上がった河野談話だが、当時、外務審議室から相談を受けていた現代史家の秦郁彦氏は、発表前にファクスで送られてきた文面を見て、全文の書き直しを提案したという。

《「一読したところ、まるで大半の慰安婦に対して当時の官憲が強制連行をしたかのような表現になっている。これはまずいと思い、審議室の人に“これだと軍による組織的な慰安婦の強制連行があったと解釈される危険があります。やってもないことを認めるようなものですよ。これを出したら将来に禍根を残しますよ”と言って全文を書き直すべきだと主張したのです。（中略）後で聞いたら、審議室の事務局と河野官房長官との間で談話の内容について揉めた、と。事務局側はかなり抵抗したそうですが、最後の最後で河野官房長官が押し切るかたちで出してしまったそうです」》

その結果、日本はどうなったか。

《外交評論家の田久保忠衛氏は語る。／「河野談話は、韓国政府から捻じ込まれた挙句、韓国側の思惑に沿った内容となっているのです。本来そうした事実が確認されなかったのに、河野談話があるから、日本人は先の戦争に関して、ずっと負い目を感じ続けることとなった」》

中国にも過剰な配慮

このままでは禍根を残すと、第2次安倍政権時の2014年、内閣官房と外務省が事務局となり「慰安婦問題を巡る日韓間のやりとりの経緯〜河野談話作成からアジア女性基金まで〜」という報告書をまとめた。そこで、河野談話に強制性の裏付けはなく、韓国の修正要求を入れた日韓合作であったことが明らかにされた。

だが、時すでに遅し。むろん河野談話が破棄されたわけではない。

今でこそ日韓関係は良好で、高市早苗首相と韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は友好的な関係を保っているので慰安婦問題は再燃していない。しかし、李大統領が少し前まで強硬な反日派だったことを憶えている人は少なくないだろう。

さらに、河野氏が過剰なまでに配慮したのは韓国だけではない。中国にも同様だった。週刊新潮は2005年6月23日号で「中国に媚びた政治家『A級戦犯7人』の大罪」という特集を組み、その中の1人として、当時、衆議院議長だった河野氏を挙げている。戦後60年となるこの年、小泉純一郎首相は終戦の日に靖国神社を参拝することを公約としていた。すると……。

《6月1日、河野氏は、森（喜朗）前首相ら5人の首相経験者を議長公邸に招き、参拝反対の意見を集約、7日には小泉首相に直談判した。立法府の長が、行政府の長の経験者を呼びつけたり、現役の長に意見するのは前代未聞。／ベテランの政治記者はこう語る。／「94年の外相時代、バンコクでの国際会議に向かったが、悪天候のため台湾に緊急着陸。バンコクで会った銭其琛外相に『私は飛行機から一歩も出なかった』と報告した話は有名です。中国との関係を維持したいがために、そこまで気を使うのかと呆れられましたが、このエピソードが物語るように、河野氏の考える日中友好関係というのは、ひたすら日本が唯々諾々と中国の言うことに従い、阿（おもね）ることにあるのです」／台湾の李登輝元総統の訪日ビザ発給に反対したのも河野氏だった》

ちなみに、小泉首相はこの年、8月13日に靖国神社に参拝した。

現在、日中関係は最悪の状況にあるとも言われる。それを心配してか、河野氏はこの6月にも訪中の予定だったという。

デイリー新潮編集部