日本アイドル、韓国の音楽番組出演で反響「受信料が意味のあるところに使われ始めた」とまで CUTIE STREETに対し
8人組アイドルグループ・CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『MUSIC BANK』（KBS）に出演した様子が、同局公式YouTubeなどで公開され、反響を呼んでいる。
【動画】CUTIE STREET、韓国の人気音楽番組『MUSIC BANK』に出演する様子
CUTIE STREETは、今年3月に『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演して話題に。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが現地チャートでランキング入りした。
続いて、今月5日には『MUSIC BANK』に出演し、「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を初披露した。放送局のKBSは、韓国の公共放送にあたり、『MUSIC BANK』は「ミューバン」の愛称で知られる。
CUTIE STREETのパフォーマンス動画がYouTubeで公開されると、韓国語で「韓国人はできないコンセプト」「受信料が意味のあるところに使われ始めた」「私の自殺防止のために戻ってきました」など、ユーモアあふれるコメントが殺到している。
【動画】CUTIE STREET、韓国の人気音楽番組『MUSIC BANK』に出演する様子
CUTIE STREETは、今年3月に『M COUNTDOWN』（Mnet）に出演して話題に。「かわいいだけじゃだめですか？」の韓国語バージョンが現地チャートでランキング入りした。
続いて、今月5日には『MUSIC BANK』に出演し、「ぷりきゅきゅ」韓国語ver.を初披露した。放送局のKBSは、韓国の公共放送にあたり、『MUSIC BANK』は「ミューバン」の愛称で知られる。
CUTIE STREETのパフォーマンス動画がYouTubeで公開されると、韓国語で「韓国人はできないコンセプト」「受信料が意味のあるところに使われ始めた」「私の自殺防止のために戻ってきました」など、ユーモアあふれるコメントが殺到している。