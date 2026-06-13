一生友子、新曲初披露でファン歓喜 地元・名古屋でのパフォーマンスに喜び【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】インフルエンサー・一生友子のひなことユナが13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】美女クリエイター2人、ミニ丈セーラー服で美脚披露
同ステージはデビュー曲「うちらがいい」で幕開け。「みなさん盛り上がれますか？」というユナの掛け声で、会場の熱気は一気に上昇した。ミニ丈のセーラー服に身を包んだ2人は、クライマックスの「一生笑ってこ 一生泣いてこ 悩んだらいつだって背中押すよ」のフレーズで見つめ合い。2人はそっと寄り添い、ひなこはユナの肩に手を回すなど仲睦まじい姿を見せていた。また、楽曲の終盤ではステージを歩きながら観客に手を振るなど、終始心のこもったファンサービスを披露。止まない声援を受け、ユナは「大好き！」と観客へ向けて満面の笑みを浮かべた。
トークコーナーでは、2人とも「本当に緊張してて」と素直な心境を吐露。ステージから声援が上がる中、2人は新曲を初披露した。ハンドマイクを手にダンスしながら、ピュアな気持ちを込めた歌声を会場に響かせ、さらに観客を魅了。また、今回の「学生ランウェイ」開催地である名古屋が地元の2人は「地元名古屋でこうしてできて嬉しいです！」と喜びを語り、観客と幸せな時間を共有していた。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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◆一生友子「学生ランウェイ」で新曲初披露
同ステージはデビュー曲「うちらがいい」で幕開け。「みなさん盛り上がれますか？」というユナの掛け声で、会場の熱気は一気に上昇した。ミニ丈のセーラー服に身を包んだ2人は、クライマックスの「一生笑ってこ 一生泣いてこ 悩んだらいつだって背中押すよ」のフレーズで見つめ合い。2人はそっと寄り添い、ひなこはユナの肩に手を回すなど仲睦まじい姿を見せていた。また、楽曲の終盤ではステージを歩きながら観客に手を振るなど、終始心のこもったファンサービスを披露。止まない声援を受け、ユナは「大好き！」と観客へ向けて満面の笑みを浮かべた。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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