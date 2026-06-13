８年間“欧州勢に無敗”も「日本は決して無敵ではない」。オランダメディアが誇示するデータ「Ｗ杯でアジア諸国にすべて勝利」
戦績を振り返れば、警戒を強めても不思議ではない。
北中米ワールドカップのグループステージＦ組の第１節で、日本とオランダが相まみえる。この一戦を前に、オランダメディア『Voetbal International』は、「オランダ代表に警告：日本は2018年以降、欧州勢に無敗」と見出しを打った記事を掲載。「2018年ワールドカップにおけるベルギー相手の２−３の敗北以来、“サムライブルー”はヨーロッパの国には一度も負けていない」と伝える。
「この点において、４年前のカタールワールドカップの決勝トーナメント１回戦でのクロアチアに対するPK戦での敗北も、統計上は引き分けとして数えられることを指摘しなければならない。いずれにせよ見事な記録であり、そのなかで日本はドイツやスペインといった強豪国を（いずれも2022年ワールドカップで）打ち破った」
カタール大会以降も、森保一監督が率いる日本代表は欧州勢に凱歌をあげている。
「日本はいくつかの親善試合でも、印象的な結果を残した。たとえば、2023年にはドイツ（４−１）とトルコ（４−２）の両国を大差で破った。ワールドカップに向けた直近３つの親善試合で、スコットランド戦、イングランド戦、アイスランド戦も、それぞれ１−０で勝利を収めた」
特筆すべき勝率を誇る一方で、同メディアは「それでも日本は決して無敵ではない」と指摘する。
「FIFAランキング18位の日本は近年、定期的に敗戦している。昨年のアジア・ワールドカップ予選ではオーストラリアに、親善試合ではアメリカに敗れている。2024年のアジアカップでは、イラクとイランに敗北を喫した」
こうした事情を踏まえ、「オランダは日曜日、日本が欧州諸国に対する無敗記録をさらに伸ばすことを阻止したいと考えるだろう」とし、さらにこう続ける。
「オランダは、これまでのワールドカップにおけるアジア諸国との対戦では、現在まですべて勝利している。また、ワールドカップの初戦で概して良い成績を収めている。最後に初戦で勝利できなかったのは、1998年のベルギー戦（０−０）だ」
オランダにもポジティブなデータがある。日本との通算対戦成績は、３戦２勝１分け。2010年の南アフリカ大会ではグループステージで１−０の勝利を収めている。
今回の対戦では、いかなる結末を迎えるか。試合はアメリカのダラス・スタジアムで開催。日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
北中米ワールドカップのグループステージＦ組の第１節で、日本とオランダが相まみえる。この一戦を前に、オランダメディア『Voetbal International』は、「オランダ代表に警告：日本は2018年以降、欧州勢に無敗」と見出しを打った記事を掲載。「2018年ワールドカップにおけるベルギー相手の２−３の敗北以来、“サムライブルー”はヨーロッパの国には一度も負けていない」と伝える。
カタール大会以降も、森保一監督が率いる日本代表は欧州勢に凱歌をあげている。
「日本はいくつかの親善試合でも、印象的な結果を残した。たとえば、2023年にはドイツ（４−１）とトルコ（４−２）の両国を大差で破った。ワールドカップに向けた直近３つの親善試合で、スコットランド戦、イングランド戦、アイスランド戦も、それぞれ１−０で勝利を収めた」
特筆すべき勝率を誇る一方で、同メディアは「それでも日本は決して無敵ではない」と指摘する。
「FIFAランキング18位の日本は近年、定期的に敗戦している。昨年のアジア・ワールドカップ予選ではオーストラリアに、親善試合ではアメリカに敗れている。2024年のアジアカップでは、イラクとイランに敗北を喫した」
こうした事情を踏まえ、「オランダは日曜日、日本が欧州諸国に対する無敗記録をさらに伸ばすことを阻止したいと考えるだろう」とし、さらにこう続ける。
「オランダは、これまでのワールドカップにおけるアジア諸国との対戦では、現在まですべて勝利している。また、ワールドカップの初戦で概して良い成績を収めている。最後に初戦で勝利できなかったのは、1998年のベルギー戦（０−０）だ」
オランダにもポジティブなデータがある。日本との通算対戦成績は、３戦２勝１分け。2010年の南アフリカ大会ではグループステージで１−０の勝利を収めている。
今回の対戦では、いかなる結末を迎えるか。試合はアメリカのダラス・スタジアムで開催。日本時間で15日の５時にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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