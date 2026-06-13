来週の主な予定 日銀1%に利上げへ、ウォーシュ体制初のFOMC 豪英政策金利 来週の主な予定 日銀1%に利上げへ、ウォーシュ体制初のFOMC 豪英政策金利

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来週の主な予定 日銀1%に利上げへ、ウォーシュ体制初のFOMC 豪英政策金利



・日銀会合 31年ぶり高水準「1.0%」に引き上げへ、内田副総裁が記者会見

・FOMC ウォーシュ議長のデビュー戦、SEP公表「緩和バイアス」削除か

・英中銀政策金利 据え置き確実も、ピル氏に続きグリーン氏も利上げ主張か

・豪中銀政策金利 インフレ鈍化とGDP減速で「ハト派」傾斜の可能性も

・G7首脳会議 イラン情勢・エネルギー問題が議題に、首脳宣言は見送り



FRBブラックアウト期間（金融政策に関する発言自粛）（～18日）



14日（日）

トランプ米大統領80歳誕生日祝賀会

全米各地で大規模抗議集会「No Kings」



15日（月）

米NY連銀製造業景気指数（6月）

ラガルドECB総裁、イベント講演

チポローネECB理事、イベント講演

ペレイラ・ポルトガル中銀総裁、最新経済予測公表

コッハー・オーストリア中銀総裁、経済会議開会挨拶

G7首脳会議（仏、17日まで）

EU外相理事会



16日（火）

日銀金融政策決定会合、内田副総裁記者会見（※植田総裁入院）

豪中銀政策金利、ブロック総裁記者会見

中国住宅販売価格・不動産投資（5月）

中国小売売上高・鉱工業生産（5月）

ドイツZEW景況感指数（6月）

米20年債入札（130億ドル）

米輸入物価指数・輸出物価指数（5月）

レーンECBチーフエコノミスト、ロイター主催イベント出席

スレイペン・オランダ中銀総裁、イベント講演

世銀開発経済年次総会（ワシントン、17日まで）

米予備選（オクラホマ、アラバマとジョージアで決選投票）



17日（水）

訪日外客数（5月）

日本貿易収支（5月）

ECB賃金トラッカー

英消費者物価指数・生産者物価指数（5月）

米週間石油在庫統計

米小売売上高（5月）

スレイペン・オランダ中銀総裁、経済金融会議出席

米FOMC、四半期経済見通し（SEP）、ウォーシュ議長記者会見

ロシアASEAN首脳会議（ロシア、18日まで）

欧州最大テクノロジーイベント「VivaTech 2026」（仏、20日まで）



18日（木）

NZ実質GDP（第1四半期）

英雇用統計（4月）

英中銀政策金利

スイス中銀政策金利、シュレーゲル総裁記者会見

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（240億ドル）

米新規失業保険申請件数（13日終了週）

米フィラデルフィア連銀景況指数（6月）

米対米証券投資（4月）

米景気先行指数（5月）

コッハー・オーストリア中銀総裁、金融政策について講演

EU首脳会議（19日まで）

ラムシュタイン会合（ウクライナ防衛会議）

英下院補欠選挙（メイカーフィールド）次期首相候補バーナム氏出馬



19日（金）

日銀議事録（4月27日-28日開催分）

NZ貿易収支（5月）

日本消費者物価指数（5月）

英小売売上高（5月）

レーンECBチーフエコノミスト、経済政策会議出席

端午節のため中国香港市場休場

奴隷解放記念日（ジューンティーンス）のため米国市場休場



※予定は変更することがあります

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