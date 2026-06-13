なにわ男子・長尾謙杜の”匂わせ投稿”に「第二の手越祐也」とファンが悲鳴…元セクシー女優や元E-Girlsとの「乱れた私生活」

グループ最年少の“乱れた私生活”

なにわ男子・長尾謙杜（23歳）に新恋人の存在が浮上し、SNS上のファンたちが「いい加減にしろ」「プロ意識が低すぎる」と、大荒れしている。長尾といえば、’23年にも「週刊文春」（文藝春秋）に元セクシー女優・三上悠亜（32歳）、事務所の先輩であるKis-My-Ft2・千賀健永（35歳）との三角関係をスクープされ、ファンを悲しませた過去が。グループ最年少の“乱れた私生活”が物議を醸している。

「6月7日配信の『週刊文春 電子版』が、長尾と元E-girlsメンバーで現在はインフルエンサーの稲垣莉生（27歳）が交際していることをスクープしました。記事によると、長尾は5月31日に東京・国立競技場でサッカーの試合を観戦。彼とは別行動だったようですが、稲垣も同じく元E-girlsメンバーの萩尾美聖（27歳）と一緒に会場入りしていたとか。終了後、一行は稲垣の自宅で合流すると、3人で夜の街へ繰り出したそう。ほかにも『文春』では長尾と稲垣の出会いや、交際後の2人の様子などを詳報しています」（芸能ライター）

前述の通り、長尾が“文春砲”を食らったのは今回が2度目。グループ所属時代、女性スキャンダルの多かった元NEWS・手越祐也（38歳）を引き合いに、ネット上では「第二の手越」とも呼ばれ始めている。

しかし、一部ファンの中には「ツーショット写真がないから記事の内容は信じない」「ガセネタだと思う」と、長尾を擁護する人も。稲垣は6月12日に自身初の写真集『SHEER』（kif）の発売を控えているタイミングだったため、長尾を庇いたいばかりに“売名行為ではないか”と疑う声も、わずかに見受けられた。

露骨すぎる「匂わせ投稿」

「その一方で、稲垣の自宅に長尾の私物が置いてあるという疑惑も浮上。昨年10月25日放送の『王様のブランチ』（TBS系）に出演した際、長尾は『買い物の達人』コーナーのロケで『パンテラ 160 ポータブル』（オバール・ホワイト）という商品名のポータブルテーブルランプをゲットしたんです。『文春』報道後、稲垣のインスタグラムをチェックしたファンが、今年4月26日の投稿によく似たランプが写っていると指摘していました」（前出・同）

さらに、長尾と稲垣の新たなつながりが発覚する。発端は、ラーメン屋「BASSANOVA 原宿店」の開店祝いに、長尾の名前が書かれたスタンド花が置かれていたことだった。「BASSANOVA」は世田谷の新代田にもあり、芸能人に愛されているラーメン屋。6月1日に原宿店がオープンしたところ、X（旧Twitter）に「長尾くんのお花を発見」したという写真付きの投稿が上がった。

「当初、開店祝いの花は本物の長尾ではなく、誰かが彼の名前を使って勝手に注文したものではないかと、疑うコメントもあったんです。しかし、のちにお店を訪れたXユーザーのポストにより、稲垣がモデルで女優・南りほ（30歳）と連名で、同店に花を贈っていたことが判明。『さすがに長尾本人じゃないだろうと思っていたけど、稲垣も花を出しているなら信憑性が出てくる』『点と点がつながった』と、騒然となりました」（前出・同）

その稲垣は、’22年に俳優・中田圭祐（30歳）との半同棲生活を「週刊女性PRIME」にスクープされている。当時、双方がSNSで交際を“匂わせる”ような投稿をしていたことから、「匂わせカップル」と報じていたのだ。

「プロ意識のなさに失望した」

そして、今回の「文春」の記事に登場する稲垣の友人の萩尾は、現在はK-POPアーティストのバックダンサーとして活動中。’24年5月に韓国のボーイズグループ・NCT DREAMが日本で行ったコンサートにて、カメラ目線でパフォーマンスする姿が「悪目立ちしている」と、炎上した人物だ。いずれもいわくつきの女性とあって、長尾には「交友関係を見直してほしい」という声も上がっている。

そんな中、今度は6月12日発売の「フライデー」（講談社）が長尾と稲垣の「深夜デート＆お泊まり」を激写。6月上旬、2人は中華居酒屋で食事した後、バーに入店したといい、こちらはバッチリとツーショット写真なども交えて伝えていた。

ほかにも、現在Xには長尾のインスタグラムの裏アカウントとされるスクリーンショットが出回っており、彼のプライベートが「ガバガバ」だと話題になっている。

なにわ男子は、今年11月にCDデビュー5周年の節目を迎えるだけに、ファンは「長尾推しだけど、プロ意識のなさに失望した」「アイドルとしての自覚がない」「グループの5周年に泥を塗った」「今回の件を見ていると、これから長尾が反省して心を入れ替えるとは思えない」などと、呆れるばかりだった。

今年2月公開の映画『木挽町のあだ討ち』での美しき若侍・菊之助役の演技が評価され、俳優としての活躍も期待されていた長尾。私生活で派手なイメージがつけば、仕事面に影響が出てくる可能性もあるだろう。

自由奔放な最年少の言動に対し、なにわ男子メンバーは一体何を思うのだろうか。

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