髪を染める日は来るのか？遠藤離脱の今こそ問われる長友佑都の“空気清浄機力”【日本代表】
今大会、長友佑都はどのタイミングで髪の色を変えるのか。2018年ロシア・ワールドカップは金髪、2022年カタール・ワールドカップでは赤髪に染めていたため、今回も話題作りの一環でチャレンジするのではないかと勝手に考えていた。
まず国内合宿がスタートした５月25日のミックスゾーンで「今回、髪の色は変えますか？」と尋ねると、長友は「いやいやいや、分かんないです。頭皮と相談します」と回答。そして、ベースキャンプ地のナッシュビルで初めて“特注ヘアバンド”を着用した６月10日には「髪の色を変える代わりにそのヘアバンドですか？」と聞くと、「どうでしょう。相談ですかね」とこれまたかわされた。
2018年のロシア・ワールドカップでは、開幕前の親善試合（スイスに０−２）に敗れた翌々日の６月10日、長友が金髪姿で現れると記者団から「オー！」という歓声が上がり、それまで日本代表を覆っていたどんよりとした空気を一変させてくれた。この大会で日本がベスト16まで駒を進めたことは、サッカーファンならご存じの通りだ。
そんな長友は、今大会のW杯メンバー選出会見で自身を「空気清浄機」と表現していた。
「一番大事なことはチーム一丸となること、一体感ですね。それがないと、結果は出ません。そのなかで過去４大会の経験は必ず生きてくると。ピッチに出ても自分は勝負できるというふうに思っていますし、ピッチ外で本当にこの長い１か月以上の時間の中で日々いろんなことがあります。
４大会いろいろ経験してきましたけど、皆さんは知らないこととか、日々いろんなことがある中で、それを自分はワールドカップの嗅覚を持っています。独特の匂いがあって、僕はそれを嗅ぎ分けて空気清浄機のように、ちょっとこう空気が汚れているなと思ったらきれいな空気に浄化できるし、空気清浄機みたいな役割も果たせます」
遠藤が離脱した今こそ、長友が語る「空気清浄機」としての真価が問われる時なのかもしれない。
あるいは、その役割を果たすために、近いうちに髪色を変える日が来るだろうか。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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まず国内合宿がスタートした５月25日のミックスゾーンで「今回、髪の色は変えますか？」と尋ねると、長友は「いやいやいや、分かんないです。頭皮と相談します」と回答。そして、ベースキャンプ地のナッシュビルで初めて“特注ヘアバンド”を着用した６月10日には「髪の色を変える代わりにそのヘアバンドですか？」と聞くと、「どうでしょう。相談ですかね」とこれまたかわされた。
そんな長友は、今大会のW杯メンバー選出会見で自身を「空気清浄機」と表現していた。
「一番大事なことはチーム一丸となること、一体感ですね。それがないと、結果は出ません。そのなかで過去４大会の経験は必ず生きてくると。ピッチに出ても自分は勝負できるというふうに思っていますし、ピッチ外で本当にこの長い１か月以上の時間の中で日々いろんなことがあります。
４大会いろいろ経験してきましたけど、皆さんは知らないこととか、日々いろんなことがある中で、それを自分はワールドカップの嗅覚を持っています。独特の匂いがあって、僕はそれを嗅ぎ分けて空気清浄機のように、ちょっとこう空気が汚れているなと思ったらきれいな空気に浄化できるし、空気清浄機みたいな役割も果たせます」
遠藤が離脱した今こそ、長友が語る「空気清浄機」としての真価が問われる時なのかもしれない。
あるいは、その役割を果たすために、近いうちに髪色を変える日が来るだろうか。
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