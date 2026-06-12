ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（18）が12日、都内で初の写真集「RUNO」（オデッセー出版）の発売記念イベントを行った。

豫風のファンを公言している女優の松岡茉優のプロデュースによる1冊。豫風は「松岡茉優さんがライブに来てくださって、直々に“瑠乃ちゃんのこういうところが好き”と教えてくださって、うれしくて、やってみたいという気持ちになりました」と明かした。

一番のお気に入りは、制服風の衣装で撮影した2カット。「撮影したのが3月で、高校3年生の卒業間近でした。制服を着て写真を撮るのが最後だったので」という。現代風の制服と、昔ながらのセーラー服の2種類のカットを披露した。

松岡について「プライベートでもご飯に連れてってくださることがあって、逆に安心感を超えた楽しい幸せ空間だったな」と豫風。写真集の出来映えについては「4200点です！よふーだからです」と自信を見せた。

グループには新メンバーも増え「背負うものが大きくなってきたなという自覚も芽生えだしたので、つばきファクトリーのためになれば」と気合い十分。先輩グループ「Juice＝Juice」も勢いに乗っており「負けてられないぞという気持ちで」と気を引き締めた。