異能×和風ラブファンタジーアニメ『結界師の一輪華』27年1月放送開始 鬼頭明里＆戸谷菊之介が出演！
アニメ『結界師の一輪華』が、2027年1月より放送されることが決定。ティザービジュアル第2弾、特報が公開された、メインキャストは鬼頭明里＆戸谷菊之介に決定。撮り下ろしキャストビジュアルも到着した。
【動画】鬼頭明里＆戸谷菊之介のキャラクターボイスを初解禁！ アニメ『結界師の一輪華』特報
本作は落ちこぼれ術者で優秀な双子の姉と比べられ虐げられてきた少女・華が、本家の当主・朔に契約結婚を迫られることをきっかけに本当の自分らしく生きていくために奔走してゆく和風恋愛ファンタジー。
原作は『鬼の花嫁』のクレハによるシリーズ累計発行部数250万部突破の同名作品。アニメーション制作はTROYCAが担当する。
満開の桜の中、優しくも不敵に見つめる朔と戸惑いつつも惹かれていく華。ティザービジュアル第2弾は、「契約結婚」から始まる二人の絶妙な距離感を描いた美麗なビジュアルとなっている。
本作の主役を演じるメインキャストとして一瀬華役に鬼頭明里、一ノ宮朔役に戸谷菊之介が決定。本作の美しく重厚な世界観をイメージした、2人の撮り下ろしキャストビジュアルも公開された。
また、特報も解禁。TROYCAが描く美麗な作画によるアニメーション映像が初公開となる。映像内では、鬼頭演じる華と、戸谷が演じる朔のキャラクターボイスも初解禁。圧倒的な映像美と、命を吹き込まれた二人の声によって、本作の重厚で美しい世界観をいち早く体感できる。
鬼頭は「初めてこの作品に触れた時から、華の気持ちのいい性格が大好きで、彼女の飾らない芯のある所を、アニメでも表現できればと思い演じさせていただいています。笑いあり涙ありキュンありのこの作品が、アニメでもより多くの方に愛していただけますように精一杯頑張ります！」と意気込みを。
戸谷は「鋼の心を持つ朔と、術者としての人生に冷めてしまった華。“形だけの結婚”から始まった2人が、少しずつ心を通わせていく姿がとても素敵な作品です。華と出会ってから生まれる感情の変化を、大切に演じさせていただきます。よろしくお願いします！」と言葉を寄せている。
アニメ『結界師の一輪華』は、2027年1月より放送開始。
【動画】鬼頭明里＆戸谷菊之介のキャラクターボイスを初解禁！ アニメ『結界師の一輪華』特報
本作は落ちこぼれ術者で優秀な双子の姉と比べられ虐げられてきた少女・華が、本家の当主・朔に契約結婚を迫られることをきっかけに本当の自分らしく生きていくために奔走してゆく和風恋愛ファンタジー。
満開の桜の中、優しくも不敵に見つめる朔と戸惑いつつも惹かれていく華。ティザービジュアル第2弾は、「契約結婚」から始まる二人の絶妙な距離感を描いた美麗なビジュアルとなっている。
本作の主役を演じるメインキャストとして一瀬華役に鬼頭明里、一ノ宮朔役に戸谷菊之介が決定。本作の美しく重厚な世界観をイメージした、2人の撮り下ろしキャストビジュアルも公開された。
また、特報も解禁。TROYCAが描く美麗な作画によるアニメーション映像が初公開となる。映像内では、鬼頭演じる華と、戸谷が演じる朔のキャラクターボイスも初解禁。圧倒的な映像美と、命を吹き込まれた二人の声によって、本作の重厚で美しい世界観をいち早く体感できる。
鬼頭は「初めてこの作品に触れた時から、華の気持ちのいい性格が大好きで、彼女の飾らない芯のある所を、アニメでも表現できればと思い演じさせていただいています。笑いあり涙ありキュンありのこの作品が、アニメでもより多くの方に愛していただけますように精一杯頑張ります！」と意気込みを。
戸谷は「鋼の心を持つ朔と、術者としての人生に冷めてしまった華。“形だけの結婚”から始まった2人が、少しずつ心を通わせていく姿がとても素敵な作品です。華と出会ってから生まれる感情の変化を、大切に演じさせていただきます。よろしくお願いします！」と言葉を寄せている。
アニメ『結界師の一輪華』は、2027年1月より放送開始。