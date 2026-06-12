ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【交通情報】中央道 瑞浪IC～恵那IC（上り）車両火災のため通… 【交通情報】中央道 瑞浪IC～恵那IC（上り）車両火災のため通行止め 【交通情報】中央道 瑞浪IC～恵那IC（上り）車両火災のため通行止め 2026年6月12日 13時15分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中央自動車道は、車両火災のため瑞浪IC～恵那ICの上り線で通行止めとなっています（12日午後1時15分時点）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 節約できるのは？ 【日程一覧】アジア大会の競技会場 あの試合はいつどこで実施？9月19日（土）～10月4日（日）【アジア大会 アジアパラ大会2026 愛知･名古屋】スケジュール･出場選手 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 関連情報（BiZ PAGE＋） 老後, 在宅医療, 神事, 老人ホーム, 徳島, 商店街, リハビリ, 明治大学, 寺田屋, 介護