「星のカービィ」プライズシリーズ「Kirby★Diary」第3弾が6月上旬より登場クリーナーやハンディモップなど。今回のテーマは「osouji」
【「Kirby★Diary」シリーズ第3弾「osouji」】 6月上旬～ 順次展開
フリューは、「星のカービィ」のプライズシリーズ「Kirby★Diary（カービィダイアリー）」第3弾を6月上旬より全国のアミューズメント施設にて展開する。
今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持っておそうじを頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、お片付けに便利なバスケットなど、おそうじ時間を楽しく彩る全5アイテムが登場する。
見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えている。
□フリュープライズ「Kirby★Diary」のページ
「Kirby★Diary」シリーズ第3弾「osouji」
6月展開商品（全2アイテム）
Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ～クリーン～（全1種）
Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー（全3種）
7月展開商品（全3アイテム）
Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット（全2種）
Kirby★Diary osouji マスコット（全3種）
Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ（全1種）
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