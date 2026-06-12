【「Kirby★Diary」シリーズ第3弾「osouji」】 6月上旬～ 順次展開

フリューは、「星のカービィ」のプライズシリーズ「Kirby★Diary（カービィダイアリー）」第3弾を6月上旬より全国のアミューズメント施設にて展開する。

今回のテーマは、「osouji」。今作では、ほうきを持っておそうじを頑張るカービィのBIGぬいぐるみやマスコットのほか、デスク周りをきれいにできるクリーナーやハンディモップ、お片付けに便利なバスケットなど、おそうじ時間を楽しく彩る全5アイテムが登場する。

見て楽しむだけでなく、実際の暮らしの中で活躍する実用性も兼ね備えている。

□フリュープライズ「Kirby★Diary」のページ

「Kirby★Diary」シリーズ第3弾「osouji」

6月展開商品（全2アイテム）

Kirby★Diary osouji BIGぬいぐるみ～クリーン～（全1種）

Kirby★Diary osouji ぬいぐるみデスククリーナー（全3種）

7月展開商品（全3アイテム）

Kirby★Diary osouji おおきなポッケつきバスケット（全2種）

Kirby★Diary osouji マスコット（全3種）

Kirby★Diary osouji むてきキャンディーハンディモップ（全1種）

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