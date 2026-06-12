物価高対策として、食料品の消費税率をゼロにする案が各政党や有識者の間で議論されています。家計負担の軽減効果が期待される一方で、見落とされがちな論点があります。それは、地方自治体の重要な財源である地方消費税への影響です。現在の軽減税率8％のうち、地方消費税に相当する部分は1.76％。仮に食料品の消費税率がゼロになれば、この税収が失われることになります。地方財政への影響はどの程度なのか。そして、その穴埋めはどのように行われるのか。数字から見えてくる課題を整理します。

食料品消費税ゼロで消える「1.76％」

現在の消費税率10％は、国税である消費税7.8％と地方消費税2.2％で構成されています。

食料品には軽減税率8％が適用されており、このうち地方消費税に相当する部分は1.76％です。

そのため、食料品の消費税率をゼロにした場合、国税分だけでなく地方消費税分も減少することになります。

消費税は社会保障財源としての役割が注目されがちですが、地方自治体にとっても極めて重要な基幹財源です。特に人口減少が進む地域では、地方消費税は安定的な税収源として機能しています。

食料品の消費税率を引き下げる議論では、家計支援の効果が注目されますが、その裏側で地方財政への影響も同時に検討する必要があります。

都道府県ごとに異なる財政力

地方自治体の財政規模には大きな差があります。

総務省が公表している令和8年度当初予算を見ると、東京都の一般会計予算は約9兆円規模に達しています。一方、鳥取県や高知県など人口規模の小さい県では数千億円規模にとどまります。

政令指定都市のなかには、一部の県の予算規模を上回る自治体も存在しています。

この違いは単なる人口差だけではありません。企業の本社機能の集積や所得水準、商業活動の規模などが税収力に大きく影響しているためです。同じ地方自治体であっても、財政的な余力には大きな開きがあります。

地方税収の偏在と自助努力の限界

地方税収にも大きな偏在があります。

首都圏や大都市圏では法人事業税や個人住民税が潤沢に確保できる一方、人口減少が進む地域では税収基盤そのものが縮小しています。

地方創生や企業誘致などの取り組みは続いていますが、産業構造や人口動態を短期間で変えることは容易ではありません。

そのため、地方自治体の努力だけで税収格差を埋めることには限界があります。

食料品消費税ゼロによって地方消費税収が減少した場合、税収基盤の弱い自治体ほど影響を受けやすくなる可能性があります。

繰り返されてきた地方分権改革

地方財政の課題は突然生まれたものではありません。

1990年代後半以降、国と地方の役割分担を見直す地方分権改革が進められてきました。平成の大合併、三位一体改革、道州制の議論など、さまざまな制度改革が検討されてきましたが、地域間の財政格差は現在も解消されたとは言えません。

地方自治体の自主財源を増やすことは長年の課題ですが、人口減少社会に入った日本では、その難易度はさらに高まっています。

食料品消費税ゼロの議論は、こうした地方財政の構造問題とも密接に関係しています。

焦点となる「税収の再分配」

仮に食料品の消費税率をゼロにする場合、失われる地方税収をどのように補うのかが大きな論点になります。

考えられる方法の1つが、地域間の税収再分配の強化です。

現在でも地方交付税制度などを通じて再分配は行われていますが、税収格差は依然として大きなままです。特に東京都など大都市圏には法人関連税収が集中しており、地方との財政力格差は拡大傾向にあります。

今後、地方消費税収の減少を補うためには、地方交付税の拡充や地方税体系の見直し、あるいは新たな再分配制度の検討が必要になる可能性があります。

もっとも、どの方法を選んでも新たな負担や調整が発生するため、簡単な解決策は存在しません。

減税か、それとも財政の再設計か

食料品消費税ゼロは、家計負担の軽減という点ではわかりやすい政策です。

しかし、その影響は消費者だけにとどまりません。地方消費税という財源が減少すれば、行政サービスや社会保障、インフラ整備などを支える地方財政にも影響が及びます。

重要なのは、「減税か増税か」という単純な議論ではなく、「失われる財源を誰がどのように負担するのか」という視点です。

食料品消費税ゼロをめぐる議論は、家計支援策であると同時に、日本の地方財政や再分配制度のあり方を問い直す議論でもあります。

物価高対策としての効果だけでなく、その先にある地方財政の持続可能性まで含めて検討することが求められています。

矢内 一好

国際課税研究所

首席研究員