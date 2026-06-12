「ついヤバいと言ってしまう」「自分の考えをうまく言葉にできない…」。

言いたいことがないワケではないのに、うまく言葉にできない。あなたにも、そんな悩みはありませんか？

小学校から企業研修、さらには少年院まで、さまざまな現場で教えてきた小説家が教える、世界一やさしい「言語化」にまつわる授業。知ってしまえば、今は語彙力ゼロでも、話し下手でも、「自分の言葉」でちゃんと話せるようになれてしまう！

本記事では、子どもも読めて、大人に刺さる『小学生でもできる言語化』から、著者の田丸雅智氏にヒントをうかがった。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

Q.毎日している習慣はありますか？

――田丸さんは毎日している習慣はありますか？ 私も習慣を始めたいと想いはするのですが、どうしても続きません。

毎日している、たった1つの習慣

田丸雅智氏：習慣としては、毎日エアロバイクをこいでいます。

1時間から2時間ほど、家でエアロバイクをこぎながら仕事をしていて。

パソコンを置ける台を自分でつけて、メールや執筆などのパソコン仕事をしながら運動する感じです。

――え、すごい！ 毎日エアロバイク漕いでるんですか!? なんでまた始めようと思ったんですか？

田丸：はじめたきっかけは、運動不足や健康診断の数値でした。

最初のほうはランニングや水泳をやっていたのですが、移動時間や天候に左右されるのが嫌だったのと、何より仕事をしたかったので、これらをクリアできるエアロバイクに行き着きました。

――サラッと言っていますが、自分に何が合っているかを考えて、「エアロバイクをしよう」と導き出したのは、言語化の力とも言えますね。

疲れを感じたときほど、体を動かす

――ちなみに、習慣を続けるコツはありますか？ 私は続けようとしても、つい疲れていたり、風邪を引いたりと、途中でやめてしまって、そのままやらなくなるパターンが多いんですが……。

田丸：大事なのは、モチベーションに頼らず、まずやることです。

やる気がない日もあります。面倒だなと思う日もあります。

でも、そういうときほど、まずはやる。

エアロバイクなら、まずサドルに座る。アイデア出しなら、まずペンを持つ。

低クオリティでも、低効率でもいいから、とにかく始めるんです。

あとは、「何分後にしよう」「〇時からやろう」というのではなく、今すぐやる、というのも意識しています。

これは高校のときに学業を通して得たものなのですが、ベストタイミングは今この瞬間、という感覚はずっと大切にしているつもりです。

思い立ったら「すぐ」やるだけ

――いちど中断しても、再開できるものなんでしょうか……？

田丸：気合いも大切だと思ってはいますが、自分の場合はわりと再開できるでしょうか。

特に長く続けているものなら、少しくらい中断しても、とりあえず再開すれば意外とスムーズに戻れます。自転車の乗り方と同じです。

一度ちゃんと体に入っていれば、しばらく乗っていなくても、また乗れる。

だから、再開するときも難しく考えすぎず、まず始める。

後でではなく、今やる。

それが一番大事だと思います。

（本記事は、田丸雅智著『小学生でもできる言語化』の著者インタビューです。）