元プロサッカー選手の鄭大世（チョン・テセ）が自宅を公開し、リアルな家賃や“借金5億円”の真相を明かして共演者を驚かせる場面があった。

【映像】「5SLDK」鄭大世の自宅内部

6月11日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）に登場した鄭大世。2006年に大学を卒業後、日本のトップリーグJ1・川崎フロンターレに入団すると、強靭なフィジカルと高い得点力でついた異名は「人間ブルドーザー」。その活躍は日本だけでなく、海外リーグでもプレー。2010年には、北朝鮮代表としてワールドカップに出場し、国歌斉唱での涙が世界中で話題を呼んだ。Jリーグ復帰後は第一線で活躍するも、2022年のシーズンをもってプロサッカー人生に幕を閉じた。

番組スタッフは、そんな鄭大世の自宅を訪れた。リビング通されたスタッフは「広！」とさっそく驚く。妻と息子、娘の4人で住んでおり、間取りは庭付き100坪の「5SLDK」。スタジオMCの小島瑠璃子も「広っ！」と声をあげる。

さらに鄭大世は、家賃を聞かれ「賃貸で、28万円です」と告白。「人生の中でダントツ1位ですよ。僕にとっては冷や汗の出るレベルの家賃です」と語っていた。