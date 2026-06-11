プロボクシング元WBC世界ライト級王者で、タレント、俳優としても活躍したガッツ石松（本名・鈴木有二）さんが、2日に肺炎のため都内の病院で死去した。11日に所属事務所が発表した。76歳だった。

ガッツさんが現役時代に所属していたヨネクラジム後輩で、現・大橋ジム・大橋秀行会長は「ジムの大先輩。謹んでご冥福をお祈りします」と悼んだ。

ガッツさんが「世界チャンピオン会」を立ち上げた2010年、日本プロボクシング協会会長だった大橋会長は「打ち合わせの時には“これでメシでも食っていけ”と5〜10万円を出してくださった。親分肌で見ての通り豪快な方だった」とエピソードを明かした。

大橋会長が小学生の時、ガッツさんは3度目の世界挑戦となった1974年4月にWBCライト級王者ロドルフォ・ゴンザレスに8回KO勝ちし世界王座を奪取した。「三度笠でリングインする姿を見ていた」と同会長。日本テレビのバラエティー番組「金曜10時！うわさのチャンネル！！」に出演していたことには「ボクサータレントとして初めてバラエティー番組に出られたことも印象に残っている」と当時を懐かしんだ。

大橋会長の現役時、1990年10月のリカルド・ロペス（メキシコ）戦ではガッツさんがテレビ解説を務めたことも。「僕の世界戦も解説してくださった。小学生の時にはヨネクラジムの先輩になるとは思わなかったが、今こうして考えてみれば縁が深かったのかな」と話した。