AI開発企業のZyphraが視覚言語モデル(VLM)の「Zamba2-VL」を公開しました。Zamba2-VLは同規模モデルと比べて高速な画像認識処理が可能です。

Zamba2-VL: Hybrid SSM Vision-Language Models

https://www.zyphra.com/our-work/zamba2-vl





Zamba2-VLは主流のAIアーキテクチャである「Transformer」と2024年に発表されたAIアーキテクチャ「Mamba2」を組み合わせたハイブリッドアーキテクチャ「SSM-Transformer」をベースに構築されたVLMです。SSM-Transformerを採用することで同規模のTransformerベースモデルと同等品質で高速な処理が可能とされています。





Zamba2-VLは20億パラメーターの「Zamba2-VL-1.2B」、27億パラメーターの「Zamba2-VL-2.7B」、70億パラメーターの「Zamba2-VL-7B」に分かれて公開されています。以下のグラフは横軸が最初のトークンを出力するまでの時間、縦軸が平均ベンチマークスコアを示しており、Zamba2-VLが同等速度のモデルと比べて高精度な画像認識処理を実行できることが分かります。



「Zamba2-VL-1.2B」「Zamba2-VL-2.7B」「Zamba2-VL-7B」はオープンモデルとして公開されており、以下のリンク先からダウンロード可能です。ライセンスはApache License 2.0です。

Zyphra/Zamba2-VL-1.2B · Hugging Face

https://huggingface.co/Zyphra/Zamba2-VL-1.2B

Zyphra/Zamba2-VL-2.7B · Hugging Face

https://huggingface.co/Zyphra/Zamba2-VL-2.7B

Zyphra/Zamba2-VL-7B · Hugging Face

https://huggingface.co/Zyphra/Zamba2-VL-7B