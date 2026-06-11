材料4つで作れる！「紫陽花ゼリー」レシピまとめ

この時期ならではのキラキラの紫陽花ゼリー、きれいですよね。今日はクックパッドから材料4つで作れる紫陽花ゼリーをご紹介します。どれも使う材料や工程が手軽なので、お子さんと一緒にチャレンジしやすいレシピばかりです。

▼ ブルーベリージャムできれいな紫に

ブルーベリージャムを紫陽花にみたてたゼリーです。ブルーベリージャムを使うことで、紫色の花びらのようにきれいなゼリー作ることができます。



▼ ハーブティーを使うのもおすすめ

ハーブティーを使えばきれいな水色にできます。ハーブティーの香りが付いたゼリーはさわやかなおいしさで、見て、食べて楽しめますね。



▼ かき氷シロップでも作れる

ブルーハワイのかき氷シロップなどを使った色付けもおすすめです。ブルーハワイの甘い味はお子さんも喜んでくれそうです。



▼ サイダーでシュワシュワゼリーに

ゼリーにサイダーを入れて固めれば、シュワシュワとした味わいに。下の層と上の層で違った食感が楽しめます。







梅雨の今こそ作りたい紫陽花ゼリーをご紹介しました。どのレシピも見た目とは裏腹に、手軽に作ることができますよ。ぜひ、お試しください。