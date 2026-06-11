【夏ごはん迷ったらこれ一択！】編集部が作ってみた「納豆冷やしうどん」意外なポイント

食欲がないときにもおすすめ！「納豆冷やしうどん」

暑い日が続くと、食欲が落ちてしまう人も多いのでは？そんなときにおすすめなのが、ツルッとのどごしの良い「冷やしうどん」。今回は、特製のタレが絶品と話題の「納豆冷やしうどん」を作ってみました。

玉ねぎはうどんの下に敷いておくのがポイント

1. うどんは湯がいて水で洗い、水気を切って冷やしておきます。





2. 薄く切った玉ねぎは辛味を取るために水にさらしたあと、水気を絞ります。きゅうりは細切り、ネギは小口切りにします。





3. お皿に玉ねぎを敷き、その上にうどんときゅうりをのせます。





4. 3に納豆、天かす、ネギ、卵黄をのせます。





5. めんつゆやマヨネーズなどの調味料を混ぜ合わせてタレを作り、4にかけたら完成です。





コクのあるタレとうどんが絶妙にマッチ





ひんやりとしたうどんがタレとよく絡んでいて食べやすいです。天かすのサクサク感が良いアクセントになっていて、黄身のまろやかさとマヨネーズをベースにしたタレとの相性も抜群。

玉ねぎを下に敷くことで混ぜやすく、お子さんも食べやすくなるそう。野菜と納豆を同時に食べられるので、満足感の高い一品でした。

さっぱりとした冷たいうどんが食べたいときに

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも、「夏にぴったり！」「本当にタレがおいしかったです！」など絶賛の声が多く寄せられています。

手軽に作れて野菜も摂取できるので、食欲がなくなりがちなこれからの季節にもおすすめです。のどごしの良い冷たいうどん、ぜひ作ってみてくださいね。