宮島未奈、尾崎世界観ら参加の文芸誌『GOAT』最新号、初の「BOOK」1位【オリコンランキング】
小学館から2024年秋に創刊された文芸誌『GOAT』（ゴート）の第4号『GOAT Summer 2026』が、6月11日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において週間売上2.6万部で、『GOAT』として初の1位を獲得。ジャンル別「文芸書」でも1位となった。
【写真】躍動感あるショット！セレモニアルピッチに登場した宮島未奈氏
『GOAT』はこれまで「愛」「悪」「美」をテーマに掲げてきた文芸誌。最新号となる本作では「食」をテーマに、『成瀬は天下を取りにいく』シリーズで知られる宮島未奈氏や、ロックバンド・クリープハイプの尾崎世界観による小説のほか、エッセイや対談、Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔による連載などを掲載している。
誌名は、紙を愛してやまない「ヤギ」と、「Greatest Of All Time（＝史上最高の）」の頭文字に由来し、「自分たちが心の底から読みたい、みんなに読んでほしい小説を集めた文芸誌を作りたい」という編集部の思いから誕生した。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞
【写真】躍動感あるショット！セレモニアルピッチに登場した宮島未奈氏
『GOAT』はこれまで「愛」「悪」「美」をテーマに掲げてきた文芸誌。最新号となる本作では「食」をテーマに、『成瀬は天下を取りにいく』シリーズで知られる宮島未奈氏や、ロックバンド・クリープハイプの尾崎世界観による小説のほか、エッセイや対談、Kis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔による連載などを掲載している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月15日付：集計期間：2026年6月1日〜7日＞