ME:I・MIU（櫻井美羽）、“別人級”前髪ありショットにファン衝撃「雰囲気違う」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/11】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の公式Instagramが、6月10日までに更新された。MIU（櫻井美羽）のヘアスタイルに注目が集まっている。
【写真】ME:Iメンバー「高貴な猫ちゃんみたい」“別人級”ぱっつん前髪姿
投稿では、MIUのショットが複数枚公開された。長い前髪をセンター分けにしていた普段のイメージから一転し、眉毛より下のラインでパッツンに切った前髪となっている。
この投稿に「前髪ありも可愛い」「別人級にイメージ変わる」「美少女感あって好きです」「高貴な猫ちゃんみたい」「雰囲気変わりますね」「素敵です」「美しすぎる」「私も前髪切りたくなりました」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】ME:Iメンバー「高貴な猫ちゃんみたい」“別人級”ぱっつん前髪姿
◆MIU、前髪ありのヘアスタイル公開
投稿では、MIUのショットが複数枚公開された。長い前髪をセンター分けにしていた普段のイメージから一転し、眉毛より下のラインでパッツンに切った前髪となっている。
◆MIUの前髪姿に反響
この投稿に「前髪ありも可愛い」「別人級にイメージ変わる」「美少女感あって好きです」「高貴な猫ちゃんみたい」「雰囲気変わりますね」「素敵です」「美しすぎる」「私も前髪切りたくなりました」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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