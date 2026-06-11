新型「インサイト」どんなモデル？

ホンダは2026年4月17日、新型「インサイト」を発売しました。

1999年に誕生した初代の量産ハイブリッドカーから数えて4代目となる新型インサイトは、新たにBEV（電気自動車）となり、クロスオーバーSUVのボディタイプを採用しているのが大きな特徴です。

【画像】超カッコいい！ これが「新型インサイト」です！（30枚）

ボディサイズは、全長4785mm×全幅1840mm×全高1570mmに設定。これは同社のハッチバックモデル「シビック」（全長4560mm×全幅1800mm×全高1410-1415mm）と比較すると、幅を少し広くし、前後に長くして背を高くしたようなサイズ感に相当します。

そのため、実際は意外と大柄に見えるものの、全高が抑えられているためスタイリッシュな佇まいです。

さらに、シャープな立体造形で未来感を表現した外観は、Cピラーの際立つデザインやフロントの白く発光するHマークが個性を主張します。

インテリアでは、大型の12.8インチセンターディスプレイが先進的な雰囲気を高めています。また、センターコンソールにボタン式シフトを採用したことで、スイッチ類がまとまったスッキリとした空間が実現されました。

このシフト配置の恩恵によりフロントシート間がフラットなウォークスルー構造になっており、ドライバーチェンジの際なども、外に出ず車内でスムーズに席を移動することが可能です。

そんな新型インサイトでは、メーカー初の機能が装着されました。

まず、ホンダ初となるアロマディフューザー機能は、インパネ側面の専用スロットに最大3本までのカートリッジを装着でき、合計6種類の中から好みの香りを選べます。

車内にはふんわりとした香りが広がり、リラックスできる空間を作り出します。ディスプレイ画面のタッチ操作ですぐに別の香りへ切り替えられるため、その日の気分に合わせて選択可能です。

こちらもホンダとして初採用となる「インテリジェント・ヒーティングシステム」は、従来の温風ヒーターに加えてドアパネルやインパネ下部まで温める新しい暖房技術です。スイッチを入れるとすぐに温まり始める即暖性を備え、エアコンの風に頼らないため車内が乾燥しにくいメリットがあります。

さらに、後席の乗員の有無を自動判別して出力を最適化するAUTOモードも装備しており、無駄な電力を抑えることで冬場の実用航続距離を約5%向上させています。

こうした乗員への配慮は、パッケージングにも現れています。シビックより高くSUVほど高すぎない全高1570mmという絶妙な高さにより、無理のない姿勢で乗り降り可能です。

室内は後席の多段リクライニング機構により広い足元空間を確保。ハッチバックならではの大容量の荷室は使い勝手のよい二段床構造で、積載時の床面も高すぎず低すぎない高さに設計されており、長尺の荷物も簡単に積載できます。

走行性能に関しては、低重心な慣性諸元やボディ剛性の最適化、周波数応答ダンパーの採用などにより、フラットでスムーズな乗り心地と優れた静粛性を両立しました。

ドライブモードには「NORMAL」「SPORT」「ECON」「SNOW」の4種類を用意。スポーツモード時には滑らかで伸びやかな加速感を強調する「アクティブサウンドコントロール」が作動し、ホンダらしい意のままに操る走りを味わえます。

BEVとしての基本性能の高さも見逃せません。急速充電は約40分で完了する実用性を備えているほか、アウトドアや災害時に最大1500Wまでの電気を取り出すことができるAC外部給電器「パワーサプライコネクター」にも対応しています。

航続距離はWLTCモードで535kmを達成しています。

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新型インサイトの販売形態はシンプルなモノグレード構成となっており、価格（消費税込）550万円です。

新車販売オンラインストア「Honda ON」専用として、洗練されたホワイトのシートとホワイトルーフを組み合わせたホワイト内装モデルも数量限定で用意されました。

日本国内における販売台数は3000台限定ですが、ホンダによると、すでに約1000台を受注しているとのこと。発売直後から高い注目を集めていることがわかります。

新型インサイトは、従来のガソリン車やハイブリッド車から乗り換えても違和感がなく、これからの先進EVへとスムーズにつなぐバランスを持った一台だといえるでしょう。