新型「M2」に四輪駆動モデルが加わった！

BMW M2 with M xDrive

これまで後輪駆動モデルだけだった「M2」に、四輪駆動モデルが加わった。「M2 with M xDrive」だ。

3.0リッター直列6気筒ツインターボエンジンが生み出す最高出力353kW（480ps）、最大トルク600Nm（61.2kgf-m）は、8速AT（Mステップトロニック）を介して4輪に放たれる。

エンジンスペックは既存の後輪駆動モデル（8速AT車）と同じだが、四輪駆動によってトラクション性能は向上し、俊敏性、ダイナミズム、操縦安定性がさらに高まり、加速性能もアップした。新型M2 M xDriveは、パフォーマンスを犠牲にすることなく、ほぼあらゆる路面状況や天候において、四季を通じて比類なきMフィーリングをドライバーに提供する。

BMWはこのモデルについて、特別に開発されたシャシーチューニングの成果でもある最適化されたトラクション性能を、氷雪路面などのグリップが変化する状況やサーキット走行においても、卓越した安心感をもって発揮するとアピールする。

BMW M2 with M xDrive

M xDrive四輪駆動システムは、トランスファーケースに電子制御式マルチプレートクラッチを採用し、エンジンのパワーを前後輪に完全に可変かつ極めてスムーズに配分。通常走行時、パワーは後輪のみに伝達される。後輪が路面にこれ以上パワーを伝達できなくなった場合にのみ、四輪駆動システムが前輪に駆動力を配分する。

M xDriveは、M専用トラクションコントロールとDSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロール）を含むアクティブMディファレンシャルと連携。これらが一体となって、車両の反応を状況に合わせて正確に調整することで、卓越したダイナミズムと、方向安定性およびトラクションの大幅な向上を実現したドライビング体験を提供する。

トランスファーケースには、モデル専用の制御ユニットと統合されたホイールスリップ制限機能が搭載されている。これにより、前後輪の回転速度の差を補正することが可能だ。中央のDSC制御システムを介さずにこの処理を行うことができるため、処理速度が非常に速く、ダイナミックな走行状況下でもMモデル特有の揺るぎない安定感をさらに高めるのだ。

3.7秒の0-100km/h加速は既存の後輪駆動モデルを0.3秒凌ぐ

BMW M2 with M xDrive

M xDriveシステムのレスポンスは、Mセットアップメニューから設定。ドライバーは走行状況や好みに合わせて、四輪駆動システムの特性やパフォーマンスを調整できる。ドライバーが選択できるオプションのひとつに、DSCをオフにした2WDモードがある。このモードでは、トルクは後輪のみに伝達され、これによって極めて純粋なドライビング体験が味わえる。

M xDrive四輪駆動システムとアクティブMディファレンシャルの組み合わせにより、新型M2 M xDriveの0-100km/h加速は既存の後輪駆動モデルを0.3秒凌ぐ3.7秒を実現した。ちなみに、発進時の最初の1フィート（約30.48cm）の移動を計測対象から除外する「ワンフットロールアウト」方式で計測した場合は3.4秒をマークする。

最高速度は250km/hだが、オプションの「Mドライバーズパッケージ」を装備すると285km/hまで引き上げられる。

SPECIFICATIONS

BMW M2 with M xDrive

ボディサイズ：全長4580×全幅1887×全高1404mm

ホイールベース：2747mm

最低地上高：123mm

車両重量：1790kg

乗車定員：4人

荷室容量：390L

総排気量：2993cc

エンジン：直列6気筒ツインターボ

最高出力：353kW（480ps）/6250rpm

最大トルク：600Nm（61.2kgf-m）/2200-5600rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

0-100km/h加速：3.7（ワンフットロールアウト方式の場合3.4）秒

0-200km/h加速：12.8（ワンフットロールアウト方式の場合12.5）秒

最高速度：250（Mドライバーズパッケージ装備車は285）km/h

WLTPモード燃費：9.7km/L

※諸元は欧州仕様