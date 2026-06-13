【ナッシュビル（米テネシー州）１２日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・山崎賢人】北中米Ｗ杯に臨む日本代表の新主将に就任して２日目のＤＦ板倉滉（アヤックス）が取材対応し、この日のダラス移動後、選手だけでミーティングを実施する考えを示した。この日は１４日（日本時間１５日午前５時）の１次リーグ初戦オランダ戦（ダラス）に向け、大部分を非公開で調整した。前日１１日に主将ＭＦ遠藤航がチームを電撃