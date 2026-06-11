「ボクシング・６回戦」（１０日、後楽園ホール）

アマチュア４９戦全勝の“ザ・キング”藤木勇我（１８）＝大橋＝が２回ＴＫＯ勝ちで規格外のプロデビューを飾った。いきなりのメインイベントながら堂々とリングに立ち、ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級１５位のミカム（タイ）を早々にジャブでぐらつかせる。２回には右アッパーも交えながらダメージを与え、一気のラッシュで戦意を喪失させた。「ホッとした。チケットも完売で、いいデビュー戦になった。こんなにお客さんに見られての試合は初めてで、すごく楽しかった」と声を弾ませた。

完勝劇に超満員の会場は大歓声。リングサイドで見届けた井上尚弥（３３）も拍手を送り、所属ジムの大橋秀行会長は「本当はもっとパンチの種類もあるし強力。出る前に終わっちゃった」と底知れぬポテンシャルに感嘆した。藤木自身も「（実力の）半分も出してない。自己採点は３０点」と末恐ろしく笑った。

今後、スーパーフェザー級を主戦場に世界を目指す。「地域タイトルが今（王者は）全て日本人で盛り上がっているが、早く３つのうちどれかを取りたい。必ず世界王者になります」と高らかに宣言した。