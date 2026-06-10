Axiom SpaceとプラダがNASAの月面着陸ミッション「アルテミスIV」で宇宙服の下に着用するインナー「液体冷却換気服」を発表

Axiom SpaceとプラダがNASAの月面着陸ミッション「アルテミスIV」で宇宙服の下に着用するインナー「液体冷却換気服」を発表