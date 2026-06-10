兵庫アーバン競馬（兵庫県競馬組合）は10日、園田競馬の5月20日3Rと今月3日3Rに行われた2歳初出走戦を昨年度までの基本負担重量（牡・セン馬＝55キロ、牝馬＝54キロ）で実施していたことを確認したと発表した。

今年4月1日施行の園田競馬・姫路競馬番組要綱で“騎手の健康と福祉および将来にわたる優秀な人材の確保、ダートグレード競走の国際格付け取得を目指す方針に伴い2歳の負担重量を引き上げておりました”としており、今年度から牡・セン馬＝56キロ、牝馬＝55キロとなっている。

兵庫アーバン競馬は「ファンのみなさま並びに関係者のみなさまには、公正確保の観点からご迷惑をおかけしましたことを深くおわび申し上げます。今後、同様の事案が発生しないよう再発防止に取り組むことで信頼回復に努めてまいります。なにとぞ、ご理解たまわりますようお願い申し上げます」とコメントした。

なお前述の2競走は既に確定していて、変更はない。

また、きょう10日の園田競馬では3Rに2歳初出走戦(ダート820メートル、11時40分発走予定)が組まれている。メンバーは以下の通り。

1枠1番 サマサマ 牡 56竹 村

2枠2番 ミルトアフター 牡 56杉 浦

3枠3番 モーモーインパクト 牡 56小 牧

4枠4番 ソウルアンドソウル 牝 55下 原

5枠5番 ニッポンセーラ 牡 56永 井

6枠6番 コウジュンニコシン 牝 53◇佐々木世

7枠7番 ベラドンナ 牝 55山本咲

◇は負担重量2キロ減