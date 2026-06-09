女優の網浜直子（57）が9日放送の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、2人の息子を巡る心配事を明かした。

タレントの松山三四朗と1998年に結婚し、2001年に第1子となる長男、02年に第2子次男を出産。今月6日には松山と「円満離婚」したことを発表した。

長男は25歳、次男は24歳になったが「いまだにLINEの既読がないと心配で眠れない」という。「運転免許を取って車に乗るようになると、港とかに行ってしまってギアをバックに入れて後ろの海に落っこっちゃって行方不明になってるんじゃないかとか…夜中2時とかに（返信が）返ってこないと…」と妄想が膨らんで心配になってしまうことを明かすと、共演の「タイムマシーン3号」関太から「そんな港ギリギリに止めます？」とツッコミが入った。

心配のあまり親友の女優・飯島直子に夜中1時に電話したこともあった。「捜索願を出そうと思ってるんだけどって電話したことがあって。そしたら“やめな”って言われた」と明かすと、スタジオは大笑い。

「25（歳）やったらほっといてええんじゃないですか？」と言うMCの明石家さんまに、網浜は「でもまだまだね」と母親としての心境を明かしていた。