オリックス・椋木蓮 (C) Kyodo News

写真拡大

　日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった椋木蓮（オリックス）が118,897で1位に返り咲き。甲斐野央（西武）が118,304票で2位、鈴木昭汰（ロッテ）が117,706で3位となった。

　パ・リーグ捕手部門では海野隆司（ソフトバンク）がチームメイトの山本祐大（ソフトバンク）を抜いて3位に、パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて3位に浮上した。

　今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。

　5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

＜先発投手＞

131,654　山野太一（ヤクルト）

127,045　高橋遥人（阪神）

61,527　才木浩人（阪神）

＜中継投手＞

214,049　大勢（巨人）

126,058　星知弥（ヤクルト）

45,553　レイノルズ（DeNA）

＜抑え投手＞

256,566　キハダ（ヤクルト）

110,716　岩崎優（阪神）

85,688　マルティネス（巨人）

＜捕手＞

143,429　古賀優大（ヤクルト）

133,217　坂本誠志郎（阪神）

100,507　石伊雄太（中日）

＜一塁手＞

273,173　大山悠輔（阪神）

119,346　オスナ（ヤクルト）

98,455　筒香嘉智（DeNA）

＜二塁手＞

219,595　中野拓夢（阪神）

126,998　牧秀悟（DeNA）

85,559　田中幹也（中日）

＜三塁手＞

323,918　佐藤輝明（阪神）

124,352　武岡龍世（ヤクルト）

67,973　坂本勇人（巨人）

＜遊撃手＞

194,107　長岡秀樹（ヤクルト）

172,812　村松開人（中日）

114,266　木浪聖也（阪神）

＜外野手＞

353,593　森下翔太（阪神）

177,667　細川成也（中日）

169,415　度会隆輝（DeNA）

◆ パ・リーグ中間発表

＜先発投手＞

112,893　伊藤大海（日本ハム）

91,704　平良海馬（西武）

63,022　大津亮介（ソフトバンク）

＜中継投手＞

118,897　椋木蓮（オリックス）

118,304　甲斐野央（西武）

117,006　鈴木昭汰（ロッテ）

＜抑え投手＞

172,792　マチャド（オリックス）

119,284　横山陸人（ロッテ）

105,305　岩城颯空（西武）

＜捕手＞

173,101　田宮裕涼（日本ハム）

117,651　若月健矢（オリックス）

92,761　海野隆司（ソフトバンク）

＜一塁手＞

218,799　清宮幸太郎（日本ハム）

190,723　ネビン（西武）

116,444　ソト（ロッテ）

＜二塁手＞

166,470　太田椋（オリックス）

153,693　小川龍成（ロッテ）

129,172　牧原大成（ソフトバンク）

＜三塁手＞

264,048　栗原陵矢（ソフトバンク）

128,991　郡司裕也（日本ハム）

97,564　宗佑磨（オリックス）

＜遊撃手＞

119,633　水野達稀（日本ハム）

113,638　友杉篤輝（ロッテ）

112,207　村林一輝（楽天）

＜外野手＞

266,756　万波中正（日本ハム）

211,440　西川史礁（ロッテ）

208,881　周東佑京（ソフトバンク）

＜指名打者＞

235,430　レイエス（日本ハム）

168,508　柳田悠岐（ソフトバンク）

91,642　ポランコ（ロッテ）