【2026球宴ファン投票】6月9日の中間発表 パ中継ぎ投手のオリックス・椋木が前日3位から1位に返り咲き
日本野球機構（NPB）は9日、『マイナビオールスターゲーム2026』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
パ・リーグ中継ぎ投手部門では前日3位だった椋木蓮（オリックス）が118,897で1位に返り咲き。甲斐野央（西武）が118,304票で2位、鈴木昭汰（ロッテ）が117,706で3位となった。
パ・リーグ捕手部門では海野隆司（ソフトバンク）がチームメイトの山本祐大（ソフトバンク）を抜いて3位に、パ・リーグ遊撃手部門では友杉篤輝（ロッテ）が村林一輝（楽天）を抜いて3位に浮上した。
今年のオールスターは第1戦が7月28日（火）に東京ドーム、第2戦が7月29日（水）に富山で開催される。
5月21日から始まったファン投票は6月28日（日）まで。7月7日（火）16時に最終結果が発表され、7月13日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
＜先発投手＞
131,654 山野太一（ヤクルト）
127,045 高橋遥人（阪神）
61,527 才木浩人（阪神）
＜中継投手＞
214,049 大勢（巨人）
126,058 星知弥（ヤクルト）
45,553 レイノルズ（DeNA）
＜抑え投手＞
256,566 キハダ（ヤクルト）
110,716 岩崎優（阪神）
85,688 マルティネス（巨人）
＜捕手＞
143,429 古賀優大（ヤクルト）
133,217 坂本誠志郎（阪神）
100,507 石伊雄太（中日）
＜一塁手＞
273,173 大山悠輔（阪神）
119,346 オスナ（ヤクルト）
98,455 筒香嘉智（DeNA）
＜二塁手＞
219,595 中野拓夢（阪神）
126,998 牧秀悟（DeNA）
85,559 田中幹也（中日）
＜三塁手＞
323,918 佐藤輝明（阪神）
124,352 武岡龍世（ヤクルト）
67,973 坂本勇人（巨人）
＜遊撃手＞
194,107 長岡秀樹（ヤクルト）
172,812 村松開人（中日）
114,266 木浪聖也（阪神）
＜外野手＞
353,593 森下翔太（阪神）
177,667 細川成也（中日）
169,415 度会隆輝（DeNA）
◆ パ・リーグ中間発表
＜先発投手＞
112,893 伊藤大海（日本ハム）
91,704 平良海馬（西武）
63,022 大津亮介（ソフトバンク）
＜中継投手＞
118,897 椋木蓮（オリックス）
118,304 甲斐野央（西武）
117,006 鈴木昭汰（ロッテ）
＜抑え投手＞
172,792 マチャド（オリックス）
119,284 横山陸人（ロッテ）
105,305 岩城颯空（西武）
＜捕手＞
173,101 田宮裕涼（日本ハム）
117,651 若月健矢（オリックス）
92,761 海野隆司（ソフトバンク）
＜一塁手＞
218,799 清宮幸太郎（日本ハム）
190,723 ネビン（西武）
116,444 ソト（ロッテ）
＜二塁手＞
166,470 太田椋（オリックス）
153,693 小川龍成（ロッテ）
129,172 牧原大成（ソフトバンク）
＜三塁手＞
264,048 栗原陵矢（ソフトバンク）
128,991 郡司裕也（日本ハム）
97,564 宗佑磨（オリックス）
＜遊撃手＞
119,633 水野達稀（日本ハム）
113,638 友杉篤輝（ロッテ）
112,207 村林一輝（楽天）
＜外野手＞
266,756 万波中正（日本ハム）
211,440 西川史礁（ロッテ）
208,881 周東佑京（ソフトバンク）
＜指名打者＞
235,430 レイエス（日本ハム）
168,508 柳田悠岐（ソフトバンク）
91,642 ポランコ（ロッテ）