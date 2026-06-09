TOHOシネマズ『ポップコーン《新味》総選挙』開催へ…フレーバー候補発表【一覧あり】 アニバーサリー劇場のスタッフ発案
TOHOシネマズは、周年を迎える15劇場を対象にした「アニバーサリーキャンペーン」の一環で、『ポップコーン《新味》総選挙』を実施する。
【画像】TOHOシネマズの劇場ロビーがカード化…“シアターカード”のデザイン
「アニバーサリーキャンペーン」は、劇場オープンから5年単位で周年を迎える対象15劇場で実施中（2026年12月まで）。今回、数量限定で配布中の“シアターカード”の第2弾デザインのほか、アニバーサリー劇場のスタッフが発案したアイデアの中から『ポップコーン《新味》総選挙』の新フレーバー候補が公開された。このほか、アニバーサリー劇場特別商品として『《アニバーサリー劇場限定》ICEE Plus＆カラーチェンジカップ ポップコーンセット』が販売される。
なお、アニバーサリー劇場では期間限定で、毎月14日＝トウ（10）フォー（4）に一般・大学生の鑑賞料金が1300円となる。
■アニバーサリー対象劇場（2026年）
5周年：セブンパーク天美
10周年：仙台／柏
15周年：甲府／上田
20周年：八千代緑が丘／モレラ岐阜／なんば／岡南／はません
25周年：南大沢／おいらせ下田／秋田／東浦
35周年：渋谷
▼ポップコーン《新味》総選挙
飲食売店で人気のポップコーンの、新フレーバー候補が決定。4つの候補の中から“食べてみたい味”を選んで投票し、1位に輝いたフレーバーは、全国のTOHOシネマズで販売（今秋冬予定）。投票キャンペーンは今夏実施予定。
【新フレーバー候補（投票対象）】
梅味／ゆずこしょう味／紅ショウガ味／ハニーマスタード味
▼『《アニバーサリー劇場限定》ICEE Plus＆カラーチェンジカップ ポップコーンセット』
TOHOシネマズで好評販売中の新感覚フローズン「ICEE」の新シリーズ『ICEE Plus』と、冷たくなるとカラフルに色が変化する『カラーチェンジカップ』、さらにポップコーンがセットとなった特別商品がアニバーサリー劇場限定で登場（今夏販売を予定）。
【画像】TOHOシネマズの劇場ロビーがカード化…“シアターカード”のデザイン
「アニバーサリーキャンペーン」は、劇場オープンから5年単位で周年を迎える対象15劇場で実施中（2026年12月まで）。今回、数量限定で配布中の“シアターカード”の第2弾デザインのほか、アニバーサリー劇場のスタッフが発案したアイデアの中から『ポップコーン《新味》総選挙』の新フレーバー候補が公開された。このほか、アニバーサリー劇場特別商品として『《アニバーサリー劇場限定》ICEE Plus＆カラーチェンジカップ ポップコーンセット』が販売される。
■アニバーサリー対象劇場（2026年）
5周年：セブンパーク天美
10周年：仙台／柏
15周年：甲府／上田
20周年：八千代緑が丘／モレラ岐阜／なんば／岡南／はません
25周年：南大沢／おいらせ下田／秋田／東浦
35周年：渋谷
▼ポップコーン《新味》総選挙
飲食売店で人気のポップコーンの、新フレーバー候補が決定。4つの候補の中から“食べてみたい味”を選んで投票し、1位に輝いたフレーバーは、全国のTOHOシネマズで販売（今秋冬予定）。投票キャンペーンは今夏実施予定。
【新フレーバー候補（投票対象）】
梅味／ゆずこしょう味／紅ショウガ味／ハニーマスタード味
▼『《アニバーサリー劇場限定》ICEE Plus＆カラーチェンジカップ ポップコーンセット』
TOHOシネマズで好評販売中の新感覚フローズン「ICEE」の新シリーズ『ICEE Plus』と、冷たくなるとカラフルに色が変化する『カラーチェンジカップ』、さらにポップコーンがセットとなった特別商品がアニバーサリー劇場限定で登場（今夏販売を予定）。