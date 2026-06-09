「賛否両論あると思いますけど」吉田麻也が日本代表“異例の事態”に意見「やるやらないで…」
北中米ワールドカップで向けて調整している日本代表は、５月31日のアイスランド戦以降、対外試合を行なわずに本番に臨む。
このいわば異例の事態は、物議も醸した。
ただ代わりに、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施。２ー１で勝利を収めた。
形式は35分×４本で、２本目と４本目の後にはPK戦も行われた。他国との試合では実現は難しかっただろう
サポートプレーヤーとして帯同中の吉田麻也も、「親善試合をやるやらないでいろいろ賛否両論あると思いますけど、今回に限って言えば（よかった）」とプラスに捉えているようだ。
「親善試合だとオランダがこう来るからこう来てほしいとか、こういうふうにやってほしいとか注文はできない。でもこのU-19だからそういうのも要求できるし、シミュレーションもより具体的にできる。そういうのも含めて、怪我も出なかったのでよかったと思います」
情報が外に漏れる心配もなく、“身内”と試合をやるメリットは大きかったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
このいわば異例の事態は、物議も醸した。
ただ代わりに、メキシコ・モンテレイでの事前キャンプ最終日に、U-19日本代表と完全非公開のトレーニングマッチを実施。２ー１で勝利を収めた。
形式は35分×４本で、２本目と４本目の後にはPK戦も行われた。他国との試合では実現は難しかっただろう
「親善試合だとオランダがこう来るからこう来てほしいとか、こういうふうにやってほしいとか注文はできない。でもこのU-19だからそういうのも要求できるし、シミュレーションもより具体的にできる。そういうのも含めて、怪我も出なかったのでよかったと思います」
情報が外に漏れる心配もなく、“身内”と試合をやるメリットは大きかったようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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