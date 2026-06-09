「エリート」の親を選定し、「スター牛」を育成へ―中国

大きく頑丈な骨格、均整の取れた豊かな筋肉、太く真っすぐな四肢――この個体番号22123059の「新牧」種雄牛は、優良品種ならではの風格を備え、のんびりと草地でニンジンをかじっている。牛の世界では名門の血統を受け継ぎ、父はエース種雄牛138号、母は新牧の「伝説」と呼ばれる11112号だ。この黄金の育種組み合わせからは、これまでにスター種雄牛4039号と9039号が誕生している。スター三兄弟の末弟としての22123059は両親の優れた遺伝子を受け継ぎ、兄たちの長所も兼ね備えた新牧優良種雄牛ファミリーの期待の星となっている。人民網が伝えた。

吉林省長春浄月ハイテク産業開発区玉潭鎮にある長春新牧科技は中国初の「国家肉用牛中核育種場」および「国家級中核種雄牛ステーション」の一つであり、これまで数多くの優秀な「チャンピオン牛」「スター牛」「エリート牛」を育成してきた。

遺伝資源は種苗産業発展の基盤だ。新牧科技の遺伝子バンクには12万回分のチャンピオン種雄牛の凍結精液と551個のエリート胚がマイナス196℃の液体窒素環境下で保存されている。最も古い凍結精液は1996年までさかのぼることができる。

新牧科技の孫嘉逸（スン・ジアイー）会長は、「これらの貴重な遺伝資源は、エース種雄牛の優秀な血統維持、全国の牛品種改良、低コストでの地域間交配の実現を力強く支えている。また、肉牛優良品種繁殖産業の基盤となる遺伝資源を確固たるものにしている」と説明した。

新牧科技の凍結精液生産実験室に足を踏み入れると、科学技術と生命の融合が日々繰り広げられている。標準化・精密化された凍結精液生産プロセスが秩序立って稼働している。

毎日新鮮な状態で採取される1万回分上の種雄牛精液は、厳格な品質検査、高倍率の精密希釈、恒温静置、段階的凍結、無菌充填など数多くの精密工程を経て、最終的には高品質な凍結精液製剤へと加工される。そして全国各地へ安定供給され、肉用牛産業の品質向上と効率化を支える「生命の種」となっている。



新牧科技では120頭の採精用種雄牛を飼育しており、シンメンタール種、シャロレー種、リムーザン種、アンガス種、和牛の5大優良肉用牛品種を網羅している。年間300万〜400万回分の肉用牛用凍結精液を生産可能で、わずか1．5回分の凍結精液で1頭の肉用牛の品種改良が可能であり、優良品種の普及力は極めて高い。

優良品種改良の恩恵は多くの畜産農家にもたらされている。孫氏によると、同社の優秀な種雄牛資源を利用して在来牛を改良した場合、世代を重ねるごとに品種の優位性が明確になる。F1世代では1頭当たり80キログラム以上の増体が可能で、F2世代ではさらに20キログラム以上増加する。F3世代まで改良を進めると、1頭当たりの増体量は130キログラムに達するという。

新牧科技の革新的発展は、吉林省肉用牛産業の質の高い発展を象徴する鮮やかな縮図だ。吉林省は「わらや茎を肉に変える・1000万頭肉牛建設」プロジェクトという戦略的方針の下、黒土地帯の資源優位性と畜産業基盤を活用し、育種技術のブレークスルーに注力し、科学的かつスマートな育種によって、肉用牛産業チェーン全体の高度化を推進している。（提供/人民網日本語版・編集/YF）