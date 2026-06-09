「たまらん」「こんな美女と一緒に応援したい」人気女優がユニ姿で大勢の日本代表サポーターと…
女優の今田美桜さんが日本代表のユニフォーム姿でキリンビール「晴れ風」の新TVCM「晴れ舞台」篇に出演し、ファンの反響を呼んでいる。
CMは日本代表のユニフォームを着た今田さんが、大勢のサポーターとともにチャント「アイーダ」を歌う内容。後ろにはサッカー系YouTuberのコハロンさんも映っている。
出演を告知した今田さんのX(@imanomiofficial)には「うぉぉぉぉぉぉ!!! かわいすぎる!!!」「たまらん」「かっこよくてかわいい」「異次元の顔の小ささ」「ユニフォーム似合ってる」「こんな美女と一緒に応援したい」「美桜ちゃんに応援されたら頑張れちゃうよ」「後ろの全身青タイツの男は…コハロンッッッ!!!」「コハロンさんの存在感」「後ろにいる全身タイツの男に気をつけて下さい!」などのコメントが寄せられた。
CMは日本代表のユニフォームを着た今田さんが、大勢のサポーターとともにチャント「アイーダ」を歌う内容。後ろにはサッカー系YouTuberのコハロンさんも映っている。
出演を告知した今田さんのX(@imanomiofficial)には「うぉぉぉぉぉぉ!!! かわいすぎる!!!」「たまらん」「かっこよくてかわいい」「異次元の顔の小ささ」「ユニフォーム似合ってる」「こんな美女と一緒に応援したい」「美桜ちゃんに応援されたら頑張れちゃうよ」「後ろの全身青タイツの男は…コハロンッッッ!!!」「コハロンさんの存在感」「後ろにいる全身タイツの男に気をつけて下さい!」などのコメントが寄せられた。
キリンビール #晴れ風— 今田美桜 Staff (@imanomiofficial) June 8, 2026
新TVCM「晴れ舞台」篇
に出演させていただきました
◾︎公式YouTubehttps://t.co/m993oODHxF@Kirin_Brewery #今田美桜 pic.twitter.com/5tKuVIjNWz