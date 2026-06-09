全米Vのコルダが4億円獲得 畑岡奈紗は6800万円ゲット【米国女子賞金ランキング】
海外メジャー「全米女子オープン」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【連続写真】松山英樹っぽい!? ネリー・コルダは“ネジレ”最強だった
今大会でメジャー2連勝を果たしたネリー・コルダ（米国）が250万ドル（約4億円）を獲得。今季通算を538万6790ドル（約8億6300万円）として、2位に大差をつけてランキングトップに立っている。6位タイに入った畑岡奈紗は42万9478ドル（約6880万円）を加算し、45位から17位にジャンプアップした。17位タイで終えた渋野日向子は19万4219ドル（約3100万円）を獲得し、87人抜きとなる63位に順位を上げた。日本勢トップの山下美夢有は3ランクダウンの14位。日本勢2番手以下は畑岡、岩井明愛（24位）、岩井千怜（25位）、勝みなみ（27位）、竹田麗央（37位）、原英莉花（44位）、古江彩佳（51位）と続いている。
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賞金総額“史上最高”20億円 優勝のネリー、日本勢トップの畑岡奈紗はいくら稼いだ？
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