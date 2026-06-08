この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「晴子こそがこの物語のラスボス」田鎖ブラザーズ第8話のセリフで確定した黒幕の正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

TBS「田鎖ブラザーズ」ドラマ考察系YouTuberのトケル氏が自身のYouTubeチャンネルで「【田鎖ブラザーズ】第８話ドラマ考察 晴子のセリフでラスボス確定した２つのシーン！ 岡田将生 染谷将太 宮近海斗 TravisJapan」を公開した。動画では、同ドラマの第8話の展開を振り返り、井川遥演じる足利晴子が物語の黒幕であるという考察を展開している。



トケル氏は冒頭、「晴子こそがこの物語のラスボスではないか」と切り出し、その決め手となった2つのシーンを挙げた。1つ目は、晴子の店で将棋を指す場面だ。染谷将太演じる田鎖稔の「もう詰んでるよ」という言葉に対し、晴子が「まだ動かせる駒があるかも」と返したことについて、トケル氏は「事柄そのものを言っているように聞こえた」と分析。晴子が盤面を見渡すように、事件全体を俯瞰して操っている説を展開した。



2つ目は、港で晴子と岡田将生演じる田鎖真が会話するシーンだ。晴子が「それでもまだ続ける？もっと苦しむことになっても」と語りかけた意図について、トケル氏は「晴子自身の正体が暴かれることも分かってて真に言っているように聞こえた」と指摘。「一番信頼していた晴子に裏切られる」という展開を予感させると語った。さらに、和田正人演じる田鎖朔太郎の店の前で、晴子が不自然な発言をして真の意識を誘導し、朔太郎を犯人役に仕立て上げた可能性にも言及した。



動画の終盤でトケル氏は、これまでの晴子の言動がすべて計算されたものである可能性を提示。「盤面を見渡して駒を動かす立場」として暗躍する彼女の目的は何なのか、今後の展開に向けた独自の視点を示して考察を締めくくった。