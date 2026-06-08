bZ4Xの最上級グレードとは

2025年度（2025年4月〜2026年3月）の国内登録車販売において1万710台を売り上げ、前年比1453％増という驚異的な伸びを見せたトヨタの本格BEV（電気自動車）「bZ4X」。

BEVへの関心が高まる現在の市場において、販売台数トップを走り最も熱い視線を集める一台となっています。

【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”トヨタ「bZ4X」です！（30枚以上）

そんなbZ4Xの最上級グレードはどのようなモデルなのでしょうか。

bZ4Xは、2022年5月にトヨタがミディアムセグメントに投入したSUV型のBEVです。

次世代のモビリティとして、乗員全員が楽しい時間や空間を共有できるパッケージングが追求されており、日常使いからロングドライブまで幅広い需要に対応する人気モデルとなっています。

スバルと共同開発したBEV専用の「e-TNGA」プラットフォームが採用され、薄型大容量のリチウムイオンバッテリーを床下に平置きで配置することで、優れた低重心性と高剛性を実現しました。

ボディサイズは全長4690mm×全幅1860mm×全高1650mm、ホイールベース2850mm。外観は長いホイールベースを活かしたスリークなプロポーションと、SUVらしい力強さが融合された新しいシルエットが特徴となっています。

その後、2023年11月には最初の一部改良が発売されました。

この改良ではバッテリー暖機性能が向上し、低外気温下における急速充電時間が最大30％削減されたほか、空調制御の最適化によって実航続距離が延伸されました。

また、それまでのリース専用販売から現金一括や残価型割賦などの一般販売も開始され、新たにエントリーモデルとなる「G」グレードが追加されています。

さらに、2025年10月9日には2度目の一部改良が実施されました。

この改良でEV性能が大幅に向上しており、FWDモデルの一充電走行距離が最大746kmへと大きく延長されたほか、150kWの急速充電器を使用した場合の充電時間が約28分に短縮されました。

さらにeAxleの小型化や形状最適化により出力が大幅に引き上げられ、0-100km／h加速は5.1秒という鋭い加速性能が実現されました。

また、サスペンションの改良やパドルシフトによる回生ブレーキ調整機能が備わるなど、走りの楽しさと快適性がさらに高められています。

デザイン面においても、ハンマーヘッドをモチーフとしたフロントマスクの改良や、14インチに拡大されたディスプレイオーディオ、水平基調のインパネの採用など、内外装の意匠変更が軽く施されました。

bZ4Xに展開されているグレードは、必要な機能を厳選したエントリーモデルの「G（FWD）」と、走りも装備も充実させた上位モデルの「Z」の2タイプが軸となっています。

Zグレードには前輪駆動の「FWD」と、電気式四輪駆動の「4WD」の2種類の駆動方式が用意されています。

そのなかで最上級グレードに位置するのが、「Z（4WD）」です。

このモデルは、フロントに最高出力167kW、リアに88kWを発揮するモーターを搭載した4輪駆動モデルです。

一充電走行距離はWLTCモードで687km、交流電力量消費率は121Wh／kmを達成しました。

エクステリアでは、改良されたLEDヘッドランプや、Zグレードにメーカーオプション設定となる切削光輝＋ブラック塗装の20インチアルミホイールが選択可能で、足元を引き締めます。

インテリアは、センターリインフォースメントを無くして圧倒的な開放感をもたらすパノラマムーンルーフが標準装備されています。

形状が変更されたセンターコンソールには、運転席と助手席の2台分に対応するおくだけ充電が備わり、使い勝手が向上しました。さらにフロントドアには高遮音性のアコースティックガラスが採用され、室内の高い静粛性が確保されています。

走行システムにはスバルのAWD技術である「X-MODE」がトヨタ初採用されており、日常からライトオフロード以上の悪路にまで対応する高い走破性を誇ります。

安全面でも、ミリ波レーダーと単眼カメラの検知範囲を拡大した最新の予防安全パッケージ「Toyota Safety Sense」が搭載され、交差点右折時の対向車や横断歩行者の検知など、全方位での高い安全性が追求されました。

最上級グレードであるZ（4WD）の販売価格（消費税込）は、600万円です。

圧倒的な加速性能と充実した豪華装備、そして頼もしい4WDの走破性を兼ね備えたこのモデルは、これからの日本のBEV市場においてさらなる存在感を示していきそうです。