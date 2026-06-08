「ガラケーの画質すぎる」エルフ荒川、先輩芸人の結婚式ショット公開「これは出して大丈夫なやつやな？！」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは6月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。先輩芸人の結婚式に参列した際のショットを公開しました。
【写真】荒川＆先輩芸人夫婦とのスリーショット
カラフルなフラワーアレンジメントの前で、新郎新婦と共に笑顔を見せる荒川さん。すてきなスリーショットです。また、「そしてあまりにもおもろすぎました、あんな笑った結婚式初めてでした」とも明かしています。
コメントでは「お二人の人柄が伝わってくる、本当に素敵な結婚式だったんですね」「このビジュアルありがてぇ」「ぎゃあああ嬉しい嬉しいけどこれは出して大丈夫なやつやな？！？！」「文章から幸せと愛が溢れすぎててこっちまで泣きそう」「究極の推し活じゃん」「ガラケーの画質すぎる」など、祝福の声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】荒川＆先輩芸人夫婦とのスリーショット
「私は、お二人に一生ついていく」荒川さんは「永見さんご夫婦 心の底から、おめでとうございます 愛に溢れた結婚式に呼んで頂けて幸せすぎました。ほんまに最高すぎました。やばすぎた 私は、お二人に一生ついていく」とつづり、お笑いコンビ・カベポスターの永見大吾さんの結婚式に参列した際の写真を1枚載せています。
コメントでは「お二人の人柄が伝わってくる、本当に素敵な結婚式だったんですね」「このビジュアルありがてぇ」「ぎゃあああ嬉しい嬉しいけどこれは出して大丈夫なやつやな？！？！」「文章から幸せと愛が溢れすぎててこっちまで泣きそう」「究極の推し活じゃん」「ガラケーの画質すぎる」など、祝福の声が寄せられました。
独特な発表の仕方が話題に5月にX上で結婚を報告していた永見さん。「鈴原動物園」という架空の動物園を舞台にしたXアカウントでの報告となり、大きな話題を呼びました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)