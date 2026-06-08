ポケカ30周年商品、マイナンバーカード使用の本人確認システム活用 ポケセンオンラインで対象商品発表
ポケモンカードゲーム公式は8日、30周年記念の4商品について「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入を検討していると発表した。同商品の抽選販売より活用を開始する予定だと発表した。同システムは、ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」で、同商品の抽選販売より活用を開始する予定だと説明した。
【画像】マイナ活用のポケカ新商品！収録されるピカチュウ・エーフィ・ブラッキーなど
公式サイトでは「現在、すべてのお客様に公平な機会をご提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入検討を進めております」と報告。
対象商品は、ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック「30th CELEBRATION」BOX 7,200円（税込）、ポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」27,500円（税込）、ポケモンカードゲーム MEGA 「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」6,200円（税込）、ポケモンカードゲーム MEGA「30th CELEBRATION カードセット (9種セット)」10,800円（税込）の4商品。
また、「同抽選では、当選数の大半を「本人確認済みの方の当選分」としてご用意しております。本人確認がお済みでない方も抽選にはご応募いただけますが、本人確認を完了いただくことで、当選しやすくなる仕組みとなっております。本人確認を行った場合でも、当選を確約するものではありません。あらかじめ、ご了承ください。具体的な導入時期、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、7月以降に、あらためてお知らせいたします」と説明している。
拡張パック「30th CELEBRATION」BOX、「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」、「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」は9月16日、「30th CELEBRATION カードセット」は10月16日に発売される。
ポケモンカードは現在、新商品が発売されるたびに起きる転売問題などがあり、今回のマイナンバーカードを用いた本人確認システムは、先日「商品：ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売」「イベント： 日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用」において検討していると発表。
運用開始時期は、一部商品のオンライン販売における抽選やイベントでの利用について、8月頃の開始を視野に、検討を進めており、「具体的な導入時期、対象となる商品やイベント、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、詳細が確定次第、あらためてお知らせいたします」と伝えていた。
【画像】マイナ活用のポケカ新商品！収録されるピカチュウ・エーフィ・ブラッキーなど
公式サイトでは「現在、すべてのお客様に公平な機会をご提供し、安心・安全にサービスをお楽しみいただくための取り組みとして、「マイナンバーカード」を用いた本人確認システムの導入検討を進めております」と報告。
また、「同抽選では、当選数の大半を「本人確認済みの方の当選分」としてご用意しております。本人確認がお済みでない方も抽選にはご応募いただけますが、本人確認を完了いただくことで、当選しやすくなる仕組みとなっております。本人確認を行った場合でも、当選を確約するものではありません。あらかじめ、ご了承ください。具体的な導入時期、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、7月以降に、あらためてお知らせいたします」と説明している。
拡張パック「30th CELEBRATION」BOX、「30th CELEBRATION FUTURISTIC BOX」、「30th CELEBRATION プレミアムデッキセット エーフィ・ブラッキー」は9月16日、「30th CELEBRATION カードセット」は10月16日に発売される。
ポケモンカードは現在、新商品が発売されるたびに起きる転売問題などがあり、今回のマイナンバーカードを用いた本人確認システムは、先日「商品：ポケットモンスターグッズ公式通販サイト「ポケモンセンターオンライン」における一部商品の優先的な抽選および販売」「イベント： 日本国内で開催される一部の公式大会などの参加申し込みにおける活用」において検討していると発表。
運用開始時期は、一部商品のオンライン販売における抽選やイベントでの利用について、8月頃の開始を視野に、検討を進めており、「具体的な導入時期、対象となる商品やイベント、認証方法および年齢に応じた運用ルールについては、詳細が確定次第、あらためてお知らせいたします」と伝えていた。