東京・渋谷で連日の行列を生み、SNSやテレビでも大きな話題を呼んできた人気店「BAKERY RESTAURANT C」。その新店舗「BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店」が、ついに2026年6月9日（火）にグランドオープンする！ 場所は京王線「調布駅」直結の商業施設「トリエ京王調布」A館5階。駅から雨にも濡れずたどり着ける好立地だ。

今回はオープンに先がけたメディア向けプレビューにお邪魔して、店内とメニューをひと足早く堪能してきた。見て回るほどに、家族みんなで楽しめる仕掛けの多さに引き込まれていった。

運営は株式会社サンマルクホールディングス。店内の専用オーブンから次々と焼き上がるパンを食べ放題で楽しめるのが、このブランド最大の魅力だ。そのうえ調布店には、ファミリー層が多く暮らす街ならではの“調布店だけ”の仕掛けがこれでもかと詰まっていた。さっそく紹介していこう。

まずはここから！ 全メニューに「焼き立てパン食べ放題」が付く調布店スタイル

渋谷店でも大人気の「パン食べ放題」。調布店では、これをさらに一歩踏み込んだスタイルへとアップデートしている。なんと、すべてのメイン料理（全メニュー）にあらかじめ「焼き立てパン食べ放題」がセットで付いてくるのだ（※サラダ・アラカルトは対象外）。追加のオーダーも面倒な手続きもいっさい不要。席に着けば、誰もが当たり前のように焼き立てパンにありつける……この潔さがたまらない。

店内のオーブンから運ばれてくるパンは、看板のクロワッサンをはじめバリエーションがとにかく豊富。バスケットや木のトレイにずらりと並んだ光景は、思わず「おおっ」と声が出てしまうほどの眺めだった。食事に寄り添うシンプルなパンから、デザート感覚の甘い系まで、何度でもおかわりしたくなるラインナップである。目移りが止まらない。

今回いちばん伝えたい！ 子どもが主役の「こどものパンやさん」

そして、ここからが本題。個人的にいちばんプッシュしたいのが、調布店最大の目玉「こどものパンやさん（お子様専用パンコーナー）」だ。

ここは12歳以下のお子様だけが入れる、ちいさな“お店”。子どもサイズのアーチ型の入り口をくぐると、その先にはお子様限定のパンがずらりと待ち構えている。「ちょこどーなつ」「くろわっさん」「いちごどーなつ」「たまごぱん」など、ラインナップを眺めているだけでワクワクが止まらない。子どもたちは自分の手でトングを握り、好きなパンを選べる。まるで本物のパン屋さんになったみたいな体験ができるのだ。

しかもうれしいのは、店員さんが必ずそばで見守ってくれること。さらに外側の小窓から、保護者がわが子の様子をのぞいたり写真に収めたりできる仕組みもある。実際にパンを選ぶ子どもたちの表情は、もう本当に楽しそう。見ているこちらまで頬がゆるんでしまう、なんともあたたかな空間が広がっていた。お子様連れで安心して過ごせる設計は、子育てファミリーの多い調布の街にドンピシャだと感じる。

料金面のうれしさも見逃せない。12歳以下のキッズメニューには「お子様専用パン食べ放題」が付属。さらに3歳以下のお子様は、パン食べ放題＆オレンジジュース1杯がなんと無料ときた。これはありがたい。

お子様メニューも“てんこ盛り”！ デコ体験まで楽しめる

子ども向けの食事メニューも、これまた充実している。飛行機型のプレートにのった「お子様ひこうきプレート」をはじめ、「スマイルお子様カレー」「お子様ハンバーグ」「お子様プレート（チキン・ソーセージ・クリームパスタ）」と、子どもが好きなものをぎゅっと詰め込んだセットがずらり。しかもどれにもお子様パン食べ放題＋オレンジジュースが付いてくるのだから、なんとも頼もしい。

「とにかくパンを楽しみたい！」という子には、パン食べ放題とオレンジジュースだけの「お子様セット」（税込869円）も用意されている。

そして個人的に「これは絶対楽しい」と確信したのが、「ちびっこパンデコ体験セット」（税込1078円・12歳以下限定）。キューブパン（ホワイトチョコ／ストロベリーチョコ）、丸パン（チョコ／ホワイトチョコ）、うさぎパン、くまパンの中から2種を選び、好きなトッピングで自分だけのパンを作れるという体験型メニューだ。子どもの目がキラキラするのが目に浮かぶ。

大人の食べ放題も大満足！ 試食メニューをレポート

もちろん、大人が主役のメイン料理も実力派ぞろい。プレビューでいただいた一皿を、たっぷり紹介していこう。

●ミルフィーユカツレツ ゴルゴンゾーラソース パン食べ放題付き（税抜2,490円／税込2,739円）

ハモンセラーノとチーズを重ねたミルフィーユ仕立て。ひと口目から、チーズの旨味が口いっぱいにぶわっと広がる幸福感がたまらない。噛むほどに肉の層から旨味があふれ出し、クリーミーでリッチなソースとピンクペッパーがカツレツをぐいぐい引き立てる。このソース、パンに付けて食べたら絶対にうまいやつだ。

●合鴨のロースト ベリーベリーソース パン食べ放題付き（税抜2,980円／税込3,278円）

厚めにカットされた合鴨は、肉そのものの旨味がしっかり主張する。そこにベリーの甘酸っぱさを効かせた特製デミグラスソースが絶妙にマッチ。ソースが出すぎず、鴨の味をぐっと際立たせてくれる仕上がりが見事だった。

●舌平目のバターソテー サフランクリームソース パン食べ放題付き（税抜2,980円／税込3,278円）

ふっくらソテーされた舌平目は、フォークで軽く切れるほど柔らかいのに肉厚という贅沢さ。ふわりと香り立つサフランクリームソースが上品に寄り添う。海老や貝の身まで一緒に味わえて、最後の一口まで楽しい。

子ども用の「お子様プレート（チキン・ソーセージ・クリームパスタ）」もいただいたが、子どもの大好物を集めた構成で、味もボリュームも文句なし。これなら親子そろって笑顔になれそうだ。

トレンドパンも続々！ 調布店限定ドリンクも見逃せない

「BAKERY RESTAURANT C」の食べ放題は、進化を止めない。SNSで世界的なトレンドを巻き起こしている「ドバイチョコパン」をはじめ、国内外の最新トレンドを意識した新作パンを随時投入していくという。つまり、訪れるたびに新しい味と出会えるわけだ。これは何度でも通いたくなる。

さらに見逃せないのが、トリエ京王調布店限定の「黒ゴマ杏仁風ラテ」（アイス／ホットともに税抜690円・税込759円）。香ばしい黒ゴマとすっきりした杏仁を組み合わせた特製ドリンクで、見た目も鮮やか。濃厚なコクがありつつ後味は軽やかで、食後のひと息にぴったりだ。テイクアウトもできるので、買い物帰りの一杯にもおすすめである。

短いプレビューの時間でも、おいしさと楽しさをこれでもかと体感できた。大人はパン食べ放題と本格料理を、子どもは“自分だけのパン屋さん”体験を。家族それぞれが主役になれる空間が、ここにはたしかにある。週末、お子さんと出かける先としてこれ以上ない一軒だ。6月9日のオープンが待ち遠しい！

■店舗概要

店名：BAKERY RESTAURANT C トリエ京王調布店

住所：東京都調布市布田4丁目4番地22 トリエ京王調布 A館 区画501号

アクセス：京王線「調布駅」直結

営業時間：11:00〜22:00（L.O. 21:00）※施設に準ずる

電話番号：042-426-9226

座席数：74席（全席禁煙）

オープン日：2026年6月9日（予定）

(執筆者: sasuke_in)