「誰かと思った笑」りんごちゃん、衝撃ショットに驚きの声「普段めっちゃかわゆいのに」「だれやこれ」
「誰かと思った笑」りんごちゃん、衝撃ショットに驚きの声「普段めっちゃかわゆいのに」「だれやこれ」
物まねタレントのりんごちゃんは6月7日、自身のInstagramを更新。衝撃ショットを披露しました。
【写真】りんごちゃんの衝撃ショット
「え〜と…。誰のモノマネだっけ？」りんごちゃんは「愛しています… クレーンゲーム そして、鬼レンチャン!!」とつづり、写真1枚と画像1枚を投稿。写真は、バラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）に出演した際の物まね衣装姿です。広過ぎるおでこのカツラをかぶり、目尻をテープで止めた“細川たかし”さんの物まねをしています。
普段のかわいい姿とは異なるインパクト大な変貌ぶりにファンからは、「誰かと思った笑」「めっちゃ面白かったです」「だれやこれ」「え〜と…。誰のモノマネだっけ？」「観ましたよ 面白かったです」「似てる」「ヒューマノイド」「普段めっちゃかわゆいのに」などの声が集まりました。
同番組の告知動画も公開2日には「フジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』6月7日(日)よる7時〜 #クレーンゲーム #トーナメント お楽しみにっ！！！！！」と、同番組の告知動画を公開していたりんごちゃん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
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