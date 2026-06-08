初優勝の吉田鈴がトップ10入り 佐久間朱莉は1位キープ【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第13戦「ヨネックスレディス」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】トヨタのカローラもゲット！
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を果たした吉田鈴は200ptを獲得。今季通算を652.01ptとして、12位から7位に浮上した。2位タイで大会を終えた政田夢乃は5ランクアップの15位。同じく2位に入った木戸愛、ルーキーの倉林紅はそれぞれ35→21位、74→52位に順位を上げた。佐久間朱莉は海外女子メジャー「全米女子オープン」に出場しているため、今週はポイント加算がなく、1,054.92ptでランキング1位をキープした。2位以下は河本結（976.09pt）、菅楓華（877.18pt）、盒矯眠據757.3pt）、桑木志帆（734.55pt）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ メルセデス・ランキング
最新！ 国内女子賞金ランキング
ヨネックスレディス 最終結果
生き残りをかけた戦い 最新の女子リランキング
国内男子の最新ポイントランキング
【写真】トヨタのカローラもゲット！
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会でツアー初優勝を果たした吉田鈴は200ptを獲得。今季通算を652.01ptとして、12位から7位に浮上した。2位タイで大会を終えた政田夢乃は5ランクアップの15位。同じく2位に入った木戸愛、ルーキーの倉林紅はそれぞれ35→21位、74→52位に順位を上げた。佐久間朱莉は海外女子メジャー「全米女子オープン」に出場しているため、今週はポイント加算がなく、1,054.92ptでランキング1位をキープした。2位以下は河本結（976.09pt）、菅楓華（877.18pt）、盒矯眠據757.3pt）、桑木志帆（734.55pt）と続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ メルセデス・ランキング
最新！ 国内女子賞金ランキング
ヨネックスレディス 最終結果
生き残りをかけた戦い 最新の女子リランキング
国内男子の最新ポイントランキング